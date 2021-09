La inesperada respuesta de Victoria Donda a Anamá Ferreira cuando quiso denunciar a Adriana Aguirre ante el Inadi

Anamá Ferreira trató de denunciar a Adriana Aguirre ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), pero recibió una inesperada respuesta de su interventora, Victoria Donda. La exmodelo recurrió al organismo luego de que Aguirre lanzara un insulto racista en su contra, en vivo en el programa Está en tus manos (elnueve).

Este viernes, Ferreira volvió a referirse al hecho en Nosotros a la mañana (eltrece), donde aseguró que piensa luchar para que la actriz responda por sus dichos. Por otro lado, dijo que no piensa aceptar las disculpas de su colega y que “siente un gran dolor cada vez que alguien tiene un comentario discriminatorio” hacia ella.

Ante la consulta de uno de los panelistas sobre si había recibido el llamado del Inadi, la empresaria expresó que fue ella misma quien se comunicó con la titular del organismo. “Yo la llamé a Donda y le dije lo que estaba pasando. No lo había visto, le mandé el link y hoy me llamó y me dijo que iba a tener el resultado de lo de Brancatelli (por un cruce que tuvo con el periodista en junio pasado). Ya me olvidé de eso. Me dice que ellos no son policía, que no ponen culpa en la gente, que ellos acompañan si el juez llama”, reveló.

Anamá Ferreira trató de denunciar el caso ante el Inadi, pero recibió una respuesta inesperada

En ese sentido, afirmó que Donda le hizo una sugerencia para avanzar con su caso. “[Me dijo] que entre en internet y haga la denuncia”, relató. “Es muy duro, no saben lo doloroso que es sufrir una ofensa porque sos de otro color. Y esto lo dijo en la televisión, que hay un montón de chicos mirando. Después van al colegio y se lo dicen a cualquier compañero”, reflexionó la empresaria que intentará llevar adelante iniciativas para que se tome conciencia sobre estos dichos.

Además, sostuvo que “si eso pasaba en Brasil, ella salía del estudio presa”. “Yo no quiero plata, pero voy a hacer todo lo posible para que Adriana haga una donación y vaya al comedor de Margarita Barrientos, que vaya y sirva la comida a la gente necesitada y así va a aprender”, apuntó.

El insulto racista de Adriana Aguirre a Anamá Ferreira

Tras salir del estudio, Ferreira brindó una entrevista en Por si las moscas (La Once Diez) donde comentó que enseguida advirtió la gravedad del tema. “La miré porque he aprendido con alguien muy sabio que cuando te enojás y le querés pegar a alguien, tenés que ponerte las manos atrás. Yo me puse las manos atrás porque te juro, porque sino le hubiera bajado los dientes”, sostuvo, molesta.

Por otro lado, aseguró que siempre “tuvo la mejor” con Aguirre. “Yo me puse las manos atrás y dije: estoy en el aire, no puedo hacer eso. No puedo. Cuando cortó, me paré de frente y le dije: ¿Vos estás loca? ¿Te dás cuenta de lo que me dijiste? Y me dijo: ‘Ay, yo no dije nada. Yo dije mona’”.