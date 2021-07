Jennifer Lopez reveló qué es lo que más odia de Ben Affleck

Hace unos días, Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a estar en boca de todos cuando recrearon una icónica escena de hace 19 años sobre un yate en Saint-Tropez cuando vivían la cúspide de su romance. Ahora, resurgió una entrevista en donde la actriz y cantante confesó que hay un detalle de Ben que no soporta.

El actor que interpretó a Batman tiene un tatuaje multicolor de un ave fénix que cubre la mayor parte de su espalda y en una entrevista de 2016, la intérprete de “Jenny From The Block” declaró: “Es horrible, tiene demasiados colores. Sus tatuajes siempre tienen demasiados colores. No deberían ser tan coloridos. Deberían ser más geniales”, sostuvo, citada por el diario Mirror.

El actor tiene un tatuaje de ave fénix en la espalda que JLo odia. Fuente: Backgrid

Lopez viajó al sur de Francia para celebrar su cumpleaños número 52 con su novio Ben e hizo oficial su renovada relación en Instagram al compartir una foto de ellos besándose bajo el sol.

Después de cancelar previamente su compromiso hace casi 20 años, la pareja volvió a estar junta y se mostraron en varias oportunidades. Se cree que volaron al sur de Francia en un lujoso jet privado antes de abordar un súper yate llamado “Valerie”, que se dice vale alrededor de 130 millones de dólares.

Más tarde, la pareja fue a una fiesta en una disco llamada L’Opera, donde se dejaron ver súper distendidos. Las imágenes del festejo aparecieron en las cuentas en las redes sociales de los invitados. Y ellos, lejos de esconderse, se mostraron a los besos y divertidos, incluso cuando sabían que las cámaras los estaban grabando.

LA NACION