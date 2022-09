Rocío Marengo se insoló en Brasil y terminó con media cara quemada

escuchar

Después de un agitado año lleno de compromisos laborales y de algunas crisis en su vida personal, Rocío Marengo se tomó unas merecidas vacaciones. Con el fin de escaparle al último coletazo del invierno argentino, eligió como destino las playas de Brasil y se fue junto a Graciela Paganini, su mamá. A pesar de que, según sus redes sociales, ambas disfrutan a pleno todo lo que el país vecino tiene para ofrecer, en las últimas horas la bailarina preocupó a sus miles de seguidores al mostrar el resultado de un doloroso incidente.

Rocío Marengo tuvo un doloroso incidente durante sus vacaciones: “¡Es un desastre!”

Para Rocío Marengo, los últimos meses estuvieron atravesados por sucesos muy dolorosos a nivel personal. Luego de que, a finales del 2021, declarara entre lágrimas que iba a dar un paso al costado de los proyectos televisivos porque deseaba ser madre, el año siguiente llegó con los esperados altibajos que trae emprender el proceso necesario para cumplir dicho deseo.

A través de sus redes sociales, la famosa compartió con sus fans el minuto a minuto de esta nueva etapa, desde la alegría de haber iniciado el tratamiento hasta la tristeza de tener que anunciar que, contrario a los rumores que circulaban, todavía no estaba embarazada. Sumado a esto, debió atravesar todo eso en medio de una confusa y complicada relación con Eduardo Fort, quien supo ser su pareja y con quien, últimamente, está en constante estado de crisis.

A pocos meses de que el 2022 llegue a su final y con el deseo de llenar su vida de momentos de disfrute alejados de toda polémica, Marengo decidió aprovechar la segunda mitad de septiembre para emprender un viaje hacia Río de Janeiro en compañía de su mamá.

Una vez más, utilizó su perfil de Instagram como medio para registrar las escenas más destacadas de su relajante escapada. Los largos días tirada bajo el sol carioca, los paseos por diversas locaciones turísticas y el disfrute de las instalaciones del lujoso hotel se convirtieron en su rutina y en las imágenes que sus seguidores se acostumbraron a ver día a día.

Rocío Marengo se fue de vacaciones con su mamá, Graciela Paganini instagram @marengorocio

Sin embargo, las vivencias de ensueño se chocaron con un inesperado episodio que culminó en un doloroso resultado para Marengo. Con la cara y el pecho completamente rojos y envuelta en una bata, se mostró en sus historias de Instagram para compartir lo que acababa de vivir. “¡Oh, oh! Alguien se quemó de más. Estaba nubladito y pensé que estaba todo bien, pero tuve problemas graves”, expresó, entre risas. Y le preguntó a su mamá, quien estaba detrás de cámara: “¿Mami, esto es quemadura de primer grado?”.

“Me voy a caminar un rato y cuando vuelvo, estás hecha un desastre. Sos de terror, de terror”, respondió Graciela con fingido enojo. En su defensa, la ex Bailando por un sueño replicó: “¡Por favor! Pensé que no me iba a quemar tanto, eh, ¡es un desastre!”.

Rocío Marengo se quemó la cara durante sus vacaciones en Brasil instagram @marengorocio

Contrario a lo que muchos creyeron, la insolación no fue suficiente para interrumpir la diversión y, durante las horas siguientes, salió a comer y a pasear por las calles de Río de Janeiro como si nada. Lo mismo hizo al día siguiente, en el que regresó a la playa, pero esta vez con bastante protector solar, lentes de sol y un sombrero de ala ancha, como para prevenir cualquier tipo de incidente.