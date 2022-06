Rocío Marengo rompió el silencio tras confirmar que no está embarazada: “Fue una piña en la cara”

Tras estar varios años como una figura recurrente en el ambiente del entretenimiento argentino, Rocío Marengo optó por abandonar la televisión para dedicarle su tiempo y energías a uno de sus proyectos más grandes: la maternidad. En repetidas ocasiones, manifestó el deseo de construir su propia familia y, meses atrás, afirmó que estaba totalmente decidida a intentarlo. Hace un par de días, anunció en sus redes que había dado inicio a los tratamientos de fertilidad pero, poco tiempo después, tuvo que aclarar que “no hay bebé en camino”. Tras compartir esa noticia, rompió el silencio y habló con LAM (América) sobre el duro momento que atraviesa.

Rocío Marengo rompió el silencio tras confirmar que perdió su embarazo

Desde la camilla del sanatorio y aún con los efectos de la anestesia, Rocío Marengo anunció a sus más de 900 mil seguidores que se había sometido a un primer tratamiento para poder tener un hijo. “Un pasito más. Estoy muy orgullosa de mí. Tengo a la mejor familia y amigas del mundo”, expresó en sus historias de Instagram. Y agregó: “Estoy muy muy feliz. Agradezco todo el amor que me envían en sus mensajes. Seguiré conectada conmigo misma, con mi familia y amigas (que tengo a las mejores) en este momento tan personal y deseado. Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma. Una mezcla de emociones linda pero fuerte, gracias por el respeto... Los amo”.

A los días de dar la feliz noticia, debió acudir a Instagram una nuevamente. Pero, esta vez, su publicación estuvo cargada de tristeza y desilusión. “¿Cómo decirlo? ¿Qué palabras usar? Prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino”, tipeó. Y continuó: “El camino muchas veces es largo... no hay que bajar los brazos”.

Desde LAM se contactaron con ella para saber cómo estaba y, más específicamente, como se sentía. “Rocío Marengo, lamentablemente, en esta oportunidad no se va a convertir en mamá. Ella estaba muy ilusionada con el tratamiento que había arrancado y hace unas horas contó que está vez no fue posible”, expresó Ángel de Brito.

Luego de dar el pie, transmitieron el audio que la modelo le envió a Andrea Taboada, una de las angelitas. “La verdad que fue una piña en la cara. Porque fue todo tan lindo, lo viví con tanta felicidad y seguridad y orgullo. Fue todo muy lindo, todo fluía. Pero bueno son cosas que pasan, que está dentro de las posibilidades que salga así. El tema es que hay que seguir e intentarlo. Lo quise hacer público de una porque si se llegaba a filtrar y lo decía alguien sin que yo haya dicho nada, me iba a caer recontra mal”, afirmó.

Y continuó: “Así que preferí enfrentar la situación y bancarla. No me hubiese gustado que se filtre algo tan personal. Cómo ya todo el mundo estaba al tanto me sentía con la obligación de contarlo. Igual con cariño porque me sentí re apoyada por todas esas personas que hoy me preguntaban si había quedado o no. También devolver todo el cariño. Si estuvieron en las buenas...”. A modo de cierre y con un mensaje esperanzador, finalizó: “Hay que seguir”.