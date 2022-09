Tras los rumores de separación, Barby Franco confirmó que Fernando Burlando duerme en un hotel y explicó el por qué

escuchar

Las idas y vueltas en la relación entre Bárbara Franco y Fernando Burlando protagonizaron diversos momentos televisivos. Durante su noviazgo, que este 2022 cumple ocho años, atravesaron diversas crisis, aunque, y en medio del feliz momento que atraviesas, a la espera de su primera hija en común, los fantasmas de separación vuelven a rondarles. En medio de las especulaciones, luego que el abogado abandonara la casa que compartían, la modelo decidió hablar al respecto.

Bárbara Franco cursa su séptimo mes de embarazo. La modelo confirmó que esperaba a su primer hijo cuando atravesó su tercer mes de gestación, además indicó que desde hace tiempo junto a su pareja estaban en la búsqueda, y atravesaron una pérdida tras un tratamiento. Fue luego de este duro momento, que inesperadamente confirmó que nuevamente se embarcaba el camino de la maternidad.

Barby Franco reveló el motivo por el cual su pareja no está en el hogar (Foto Instagram @barbaritafranco21)

A la espera de transcurrir su primer trimestre de gestación, la pareja comunicó la feliz noticia. Desde entonces, mediante su cuenta de Instagram, Barby habla sobre las nuevas experiencias que vive y algunos detalles acerca de cómo se prepara para la llegada de su hija. También es la herramienta que utiliza para tener un ida y vuelta con sus seguidores, que la acompañan virtualmente en este momento tan feliz para ella.

Para responder las inquietudes que tienen sus seguidores, la modelo activó la herramienta de preguntas en Instagram. Allí una persona indagó sobre la veracidad de la crisis en su pareja, de la que se habla hace algunos días: “¿Qué opinás de esos portales que dicen que Burlando te dejó y ahora vive en un hotel?”. Sin dudarlo, Barby explicó el por qué de la distancia con su pareja: “Se fue a un reality que dura solo 15 días. ¡Está feliz! Ojalá lo gane. Soy partidaria que la vida es una sola y hay que hacer lo que a uno lo haga feliz”. Por el momento, no trascendieron detalles de este proyecto del que será parte el abogado.

Barby se sinceró en su respuesta (Foto Instagram @barbaritafranco21)

De esta manera, descartó totalmente una crisis en la pareja, de lo contrario demostró que ambos están felices por el momento que atraviesan, como muchas expectativas por la llegada de su hija. Sin embargo, fue otra respuesta de Barby la que llamó la atención de sus seguidores, relacionada a la familia del abogado.

“¿Te contiene la familia de Burlando?”, le indagó un seguidor a través de Instagram. “Tengo excelente relación con ellos. Todo el tiempo me llaman, me preguntan cómo estamos. Están todo muy felices, tío, sobrinos, primor y la abuela, ni te digo jajaja”, fue la simpática respuesta de la futura madre. Con sus palabras, dejó nuevamente en evidencia que las hijas de su pareja, Delfina (28) y María (30), no estarían tan contentas por la llegada de su hermana.

Barby no mencionó a las hijas de su pareja, al nombrar a quienes la acompañan durante su embarazo (Foto Instagram @barbaritafranco21)

“Se fueron amalgamando y se acomodaron con sus inquietudes o diferencias, y hoy está todo muy bien. En el momento, se quedaron totalmente sorprendidas, Mery es la más incisiva; hubo un poquito de celos, de inseguridad. Si bien son grandes, yo he dedicado mi vida para las dos y ahora dejo un poquito para la que viene”, había contado Fernando Burlando en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez). Con las palabras que Barby, que no incluyó a las dos jóvenes, demostró que hay una cierta distancia con las dos jóvenes.