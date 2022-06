Rocío Marengo subió la apuesta al defender a su hermano: “Estoy orgullosa”

Rocío Marengo rompió el silencio después de que este jueves trascendiera la noticia del hallazgo de una avioneta presuntamente robada en el campo de su hermano, Alejandro Marengo. La conductora publicó un contundente mensaje en el que minimizó el hecho y defendió a su familiar de la acusación del supuesto acto delictivo. Además, remarcó que ella “no tiene nada que ver” con el asunto.

En las stories de Instagram, la mediática se refirió a la situación de la avioneta que habría sido robada de un taller aeronáutico de la ciudad bonaerense de Pigüé y que fue hallada en un campo de la localidad de Teniente Origone, partido de Villarino, propiedad de su hermano.

“No conozco mejor tipo y amigo que mi hermano. Podría hablar mil horas de él. Lo admiro y amo con locura. Si lo conocen les gustaría tenerlo cerca. Estoy orgullosa de él”, escribió Marengo en el descargo que hizo en sus redes sociales.

Rocío Marengo rompió el silencio después de que apareciera un avión robado en el campo de su hermano Instagram Rocío Marengo

En ese sentido, añadió que no tiene relación con el hecho. “Lamento que hoy ensucien a un laburante. El avión no es robado. Entendiendo que venda la historia. Tiene condimentos hermosos, pero acá no hay mala gente. Busquen por otro lado”, explicó la conductora.

Por último, agregó que si bien es una situación que involucra a Alejandro, decidió salir a hablar porque su nombre comenzó a circular a partir de la noticia. “Obvio que es un tema de mi hermano, pero como me nombraron a mí y no tenemos nada que esconder, algo tengo que decir. Besos”, cerró.

El allanamiento del avión robado

Según informó la agencia de noticia Télam, después de un allanamiento que se realizó en la propiedad se recuperó un avión, tipo Piper Comanche 250. El operativo fue realizado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca.

Los detectives policiales llegaron al campo de Alejandro tras analizar una serie de pistas que apuntaban a ese lugar. Además, se indica que la investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Saavedra, comenzó el lunes pasado. Todo esto surgió tras la denuncia hecha por el presunto dueño de la aeronave robada.

El avión recuperado que había sido robado de un taller de Pigüe Info Pigüé

“Los uniformados revisaron el casco de un campo situado en la sección de chacras de la localidad de Teniente Origone, el cual consta de tres viviendas y un galpón, donde hallaron el avión robado”, explicaron las fuentes policiales citadas por la agencia de noticias.

De acuerdo con la información oficial, el personal policial secuestró también varias armas de fuego, entre ellas un cañón de escopeta, una escopeta marca Remington sin numeración visible, un rifle calibre 44, una escopeta calibre 16 doble caño, una escopeta calibre 12/70, un rifle calibre 22 largo sin numeración ni marca visible, un revólver calibre 44 Magnum Smith & Wesson, una escopeta calibre 14 marca Centauro, tres carabinas calibre 22 y un revolver calibre 32 largo.

Las armas secuestradas en el allanamiento que se hizo en el campo dle hermano de Rocío Marengo Info Pigüé

“En el campo fueron detenidos tres empleados, identificados como Ceferino Morales, de 48 años; Alan Larrosa, de 38, y Maximiliano Arias, 26. También se secuestró una camioneta marca Toyota Hilux doble cabina que tenía pedido de secuestro”, indicaron en la información oficial.