Rocío Oliva, dura con Mora Casán por la polémica con la vacuna: “Yo creo en un médico, no en una actriz”

La panelista de Polémica en el bar, programa que conduce de lunes a viernes Mariano Iudica por América, se refirió a la vacunación de famosos y a la polémica que generó Moria Casán cuando hizo público que había sido invitada a vacunarse con la Sputnik V.

“En realidad la vacuna no sé si es para los famosos, la vacuna es para la gente que está sobre la primera línea, todos los días en terapia”, comenzó diciendo Oliva. Sin embargo, su compañero de panel Gastón Recondo no compartió los dichos de la ex del astro del fútbol: “Como hay tanto temor de si me vacuno o no me vacuno, cuando vos ves gente que seguís y tenés como referencia que se da la vacuna, es un mensaje que contagia”. “Disculpame, yo creo en un médico, en un infectólogo, no es un actor o una actriz”, retrucó Oliva.

Si bien por su edad Casán pertenece a un grupo de riesgo, no le correspondería otra prioridad y, según contó, le habían dado fecha para aplicarse la Sputnik V este viernes en la capital bonaerense (fecha en la que finalmente no será vacunada).

Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, ni en concientizar porque eso es subjetivo, depende de la credibilidad o no hacia mi persona. Pero parecería que la tengo si no no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional — Moria Casán (@Moria_Casan) February 2, 2021

Cabe recordar que, quien se refirió al tema fue la Secretario de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. La funcionaria defendió la estrategia de invitar a famosos a vacunarase para “dar confianza” a otros ciudadanos. “Si eso suma para que una parte de la población confíe en la vacuna, me parece importante”, dijo Vizzotti.

