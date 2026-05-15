Grabaron a Néstor Ortigoza a los golpes con patovicas en un boliche y Rocío Oliva lo defendió en redes

Néstor Ortigoza, exfutbolista de San Lorenzo, fue protagonista de una golpiza captada en video y revelada en las últimas horas. El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el boliche “Tropitango” de Pacheco, donde el exdeportista se trenzó con el personal de seguridad.

Rocío Oliva, pareja de Ortigoza, declaró que la pelea arrancó cuando el personal del boliche la agredió físicamente, lo que provocó la reacción del exfutbolista.

El hecho terminó con la expulsión de Ortigoza del local y la viralización del video en redes sociales. Más tarde, el exjugador declaró a un programa televisivo que su reacción respondió a la agresión hacia su pareja.

El video de la golpiza en la que se involucró Ortigoza

En las imágenes que circularon a través de las redes sociales se observa cómo varios agentes de seguridad privada se enfrentan con el deportista. Mientras sucedía la pelea, una banda realizaba su espectáculo musical en el escenario del local y otros empleados del boliche iluminaban con un láser a Ortigoza.

Segundos después, uno de los custodios agarró del cuello a Ortigoza con el objetivo de retenerlo. Los guardias lograron inmovilizarlo y lo retiraron a los empujones de la discoteca, sin dejar de iluminarlo y frente a todo el público.

Rocío Oliva y Néstor Ortigoza están en pareja

Rocío Oliva, expareja de Diego Armando Maradona, defendió públicamente a Ortigoza mediante un posteo en redes sociales y declaraciones a programas televisivos, donde sostuvo que integrantes del cuerpo de vigilancia la tomaron violentamente del cuello, lo le impidió respirar con normalidad.

Oliva explicitó que debido a eso Ortigoza intervino en la disputa. El periodista Daniel Fava, del programa A la Tarde, añadió que el exfutbolista denunció provocaciones previas e insultos por parte de los empleados del lugar antes de que la situación escalara a la confrontación física.

Cómo sigue

La abogada Ana Rosenfeld manifestó en el mismo programa que Oliva evalúa presentarse ante la Justicia para denunciar al boliche por los hechos ocurridos. Por otro lado, los propietarios de Tropitango analizarían también iniciar acciones legales contra el exintegrante de San Lorenzo debido a los incidentes registrados en el interior del local.

Néstor Ortigoza está denunciado por violencia de género y circularon videos suyos publicados por su expareja

Los antecedentes de Ortigoza

El episodio generó revuelo por una serie de procesos judiciales que ya enfrenta el deportista. En 2024 fue denunciado por violencia de género por una expareja, además de que la Cámara Civil y Comercial de Morón dictó en marzo de 2026 una prohibición para que abandone el país debido al incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria.

Por otro lado, el Tribunal de Ética y Disciplina de San Lorenzo ya había suspendido su condición de socio de la institución en febrero pasado, a raíz de las causas legales vigentes.