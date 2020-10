La expareja de Maradona desmintió "tener algo que ver" con Charly, vinculado a un robo al astro del fútbol Crédito: América TV

8 de octubre de 2020 • 16:25

En los últimos días, Diego Maradona volvió a ser noticia por la supuesta desaparición de miles de dólares de una caja fuerte que tiene el DT de Gimnasia en el country donde vive, Campos de Roca, en Brandsen. En Intrusos (América), vincularon al episodio a "Charly", una persona que conoció al astro a través de su exnovia, Rocío Oliva.

Entonces, ayer la expareja de Maradona salió a aclarar esta situación en Polémica en el bar (América), programa en que es panelista. "Quiero aclarar que este chico Charly es el novio de una prima segunda de mi papá. Charly no es primo mío, no tiene nada que ver. El encuentro entre ellos fue hace muchos años, en un asado, un cumpleaños. Pegaron buena onda. 15 días después, Diego me dijo que lo llame para que venga a casa a jugar a las cartas. Así empezó todo, se empezó a quedar al lado de Diego. A lo último ya eran amigos".

Luego, Oliva explicó que la relación entre Maradona y Charly iba más allá de ella: "Cuando me fui de al lado de Diego, Charly siguió con él hasta hace 15 días como dicen, eso significa que era necesario en la vida de Diego, era útil, era funcional, estuvo al lado por elección de Diego". Y agregó: "Lo que pase o deje de pasar es un tema de ellos, yo no tengo nada que ver ni con Charly, ni con Diego, ni con la gente que está con Diego".

Mariano Iúdica, el conductor del programa, le preguntó sin tapujos: "¿Vos pondrías las manos en el fuego por Charly?". Oliva le respondió sin dudarlo: "No, por nadie pongo las manos en el fuego". En la mesa se preguntaron por la insistencia del entorno de Maradona de relacionar al supuesto ladrón con Oliva.

A continuación, el conductor recordó que el periodista Rodrigo Lussich dijo en Intrusos que "si Rocío aparece, Diego deja todo porque sigue enamorado". Oliva sonrío y luego dijo: "No me hinchen porque aparezco. El 30 de octubre voy y le digo 'hola, feliz cumpleaños'. ¿Te imaginás?".

Finalmente, la exjugadora de River explicó su teoría sobre por qué echaron a Charly de la casa de Maradona: "¿Lo sacamos a este Charly por las dudas que un día Diego pregunte si alguien sabe algo de Rocío?'. 'Yo le puedo preguntar a mi mujer, querés hablar, ¿te la marco?', le podría haber contestado Charly. Cosa que no haría nadie del resto que está ahí", sostuvo Oliva.