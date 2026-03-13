Nicolás Cabré mostró el impactante tatuaje que se hizo en la espalda y causó furor en las redes

Los últimos meses marcaron un período de grandes cambios para Nicolás Cabré. El actor despidió el 2025 con un momento muy especial en su vida personal: su casamiento con Rocío Pardo. A ese paso importante se sumó una temporada teatral muy exitosa en Villa Carlos Paz, donde se subió al escenario como director y protagonista de la obra Ni media palabra, en la que compartió elenco con su flamante esposa. Tras ese intenso cierre de año, decidió tomarse unos días de descanso en su casa de Pinamar, aunque aun así logró sorprender a sus seguidores: desde allí publicó un video en sus redes sociales en el que dejó ver un impactante tatuaje de gran tamaño en la espalda que no pasó desapercibido.

“Día de tatuaje”, escribió el actor al compartir un video en una historia de Instagram en la que mostró parte del proceso. En las imágenes se alcanza a ver el diseño elegido: una composición de flores grandes y hojas, realizada con líneas negras y distintos sombreados. El tatuaje ocupará gran parte de la espalda y, según se puede observar, también servirá para cubrir algunos diseños anteriores, entre ellos un búho y una mano de Hamsa. El trabajo, de gran tamaño, se terminará en próximas sesiones.

Nicolás Cabré mostró en sus redes sociales el inicio de su nuevo tatuaje en la espalda (Captura: Instagram @nicolascabre80)

Tal como se pudo observar en las historias que publicaron tanto Cabré como el tatuador Nico Avedissian, el procedimiento comenzó con la transferencia del diseño sobre la piel. El artista marcó primero el contorno utilizando un papel especial y luego empezó a trabajar con la aguja. Antes de finalizar la sesión, aplicó una pomada cicatrizante sobre la zona tatuada y la cubrió con papel film para proteger la piel.

El diseño elegido incluye flores grandes y hojas con líneas negras y sombreados (Captura: Instagram @nicolascabre80)

El diseño se caracteriza por sus líneas negras bien marcadas y por los sombreados que aportan profundidad al conjunto. Las formas componen flores grandes, similares a peonías, acompañadas por hojas que se despliegan a lo largo de toda la espalda, desde la parte superior hasta la zona lumbar. Cuando el trabajo esté finalizado, el tatuaje transformará por completo la estética del actor y cubrirá los diseños que tenía anteriormente.

Sin lugar a dudas, el proyecto demandará varias sesiones debido al tamaño del dibujo y al objetivo de lograr una cobertura total de los tatuajes previos. Para llevarlo adelante, Cabré eligió al tatuador Nico Avedissian, reconocido por su experiencia en piezas de gran formato y en diseños florales detallados. Con esta decisión, el actor apuesta por un cambio marcado en su imagen corporal y suma un nuevo capítulo a esta etapa de transformaciones personales.