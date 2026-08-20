Rodrigo Lussich apuntó contra Fernando Cerimedo: “Era un estafador que ya delinquía en 2012”

La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia puso su nombre en el centro de la escena. El exasesor de Javier Milei fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de una investigación por un ataque a balazos contra la abogada y activista boliviana Nadia Beller, señalada por distintos medios como su expareja. En medio de la repercusión del caso, Rodrigo Lussich aportó nuevos detalles sobre Cerimedo y sorprendió al contar una experiencia personal que tuvo con él y su familia.

Según una fuente oficial consultada por LA NACION, la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra solicitó este miércoles que Cerimedo cumpla 180 días de prisión preventiva. El pedido deberá ser analizado este jueves por el juez a cargo del caso, quien definirá en una audiencia si hace lugar a la medida. Hasta esta semana, además, Cerimedo se desempeñaba como asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Caso Cerimedo: qué se sabe hasta el momento

La denuncia de Rodrigo Lussich contra Fernando Cerimedo

En paralelo a la repercusión por la detención de Fernando Cerimedo, Rodrigo Lussich hizo pública una denuncia relacionada con un episodio que, según contó, su familia atravesó en Mar del Plata en 2012. El conductor aseguró que el consultor político estuvo involucrado en una presunta estafa inmobiliaria por la que sus familiares habrían pagado 35.000 dólares por un departamento que, de acuerdo con su relato, ya estaba escriturado a nombre de otras personas.

El periodista hizo pública su acusación contra Fernando Cerimedo Instagram

“Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo era un estafador que ya delinquía en el año 2012”, afirmó Lussich al recordar aquel episodio. Según explicó, en ese momento Cerimedo vivía en Mar del Plata, donde trabajaba como remisero y además tenía un comercio.

La denuncia de Rodrigo Lussich contra Fernando Cerimedo (Captura: Instagram @rodrilussich)

El conductor sostuvo que su familia le entregó los ahorros de su madre y su esposo a cambio de un boleto de compraventa, con el compromiso de que posteriormente se concretaría la escritura del inmueble.

Rodrigo Lussich apuntó contra Cerimedo (Fuente: Captura de pantalla/América)

De acuerdo con el relato de Lussich, esa escritura nunca llegó y la familia terminó enfrentando una acusación por usurpación que derivó en el desalojo del departamento. “Cerimedo jamás devolvió ese dinero”, afirmó. El periodista también señaló que sus familiares iniciaron una causa judicial por estafa y que Cerimedo recibió una condena de prisión en suspenso, aunque, según aseguró, nunca pudieron recuperar los 35.000 dólares porque se declaró insolvente.

La historia volvió a tomar relevancia para Lussich a partir de la trayectoria que Cerimedo desarrolló posteriormente en la política. El conductor recordó su vínculo con Javier Milei y cuestionó su llegada a espacios de poder. “Para cuando el juicio tuvo sentencia ya asesoraba a Milei y su ejército de trolls en redes más todo lo que vino después, hasta su actual detención en Bolivia”, escribió. Y, en esa misma línea, concluyó: “De ese tipo de personajes nació un partido político que ganó las elecciones y habilitó a semejantes marginales a espacios de poder. Así estamos”.