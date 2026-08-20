Caso Cerimedo: qué se sabe de la investigación al exasesor de Milei por el ataque a balazos contra Nadia Beller

El exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo fue detenido el martes por la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, investigado tras un ataque a balazos contra una abogada y activista boliviana, Nadia Beller, señalada por los medios como su expareja.

Según informó una fuente oficial a LA NACION, la fiscalía de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pidió este miércoles 180 días de “prisión preventiva”. Ahora, el juez de la causa determinará este jueves en una audiencia si hace lugar al pedido de la fiscalía contra Cerimedo, que hasta esta semana era asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

La fiscalia solicito 180 dias de "prision preventiva"

La fiscalía apunta contra Cerimedo como el autor intelectual de un “feminicidio en grado de tentativa” y las autoridades siguen buscando a los autores materiales del presunto intento de homicidio. Se trata de dos personas que quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde fue el ataque.

El intento de homicidio

Beller recibió tres disparos el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, según publicó El Deber.

El ataque contra la activista boliviana Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra

Las acusaciones de Nadia Beller

Nadia Beller está internada en la clínica Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra. Dice que tiene miedo de la Policía, del gobierno de Bolivia y hasta de la gente del sanatorio. El lunes por la noche le dispararon y sostiene que está convencida de que quien contrató a los sicarios era su pareja, Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y estratega del equipo del presidente de Bolivia. Cerimedo fue detenido horas después del ataque cuando intentaba abordar un avión.

En diálogo con LA NACION, Beller relató que durante el tiempo que mantuvieron una relación sentimental -desde diciembre pasado hasta ayer- él le habló de negocios espurios que se hacían dentro del gobierno argentino. “Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”, afirmó.

Video: Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, habló desde el hospital tras ser baleada en un hotel de Bolivia

Beller contó que, según Cerimedo, el alejamiento del presidente argentino se debió a que “tenía un entorno demasiado podrido” y que todo terminó de romperse cuando Cerimedo y su esposa [Natalia Basil], que trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), filtraron los audios en los que Diego Spagnuolo hablaba de sobornos en ese organismo. “Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció”, relató.

Las declaraciones de la abogada de Cerimedo

Margarita Arce, abogada de Fernando Cerimedo, acusó el miércoles a Nadia Beller, pareja del exasesor de Milei y quien fue baleada en un hotel de Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, de haber orquestado un “autoatentado”.

“Cerimedo no mandó a matar a Nadia Beller. Asumimos nosotros como defensa, y voy a atreverme a decir, al pueblo en general, que esto fue un autoatentado. Creemos que ella fue la que ha armado todo para ocasionar este tipo de lesiones y poder también acusar a Fernando Cerimedo, que es muy cercano a Rodrigo Paz [el presidente de Bolivia]. Sobre lo que estoy diciendo, vamos a presentar pruebas”, dijo Arce en Radio Rivadavia.

La abogada Margarita Arce junto a su defendido, el exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo

E insistió: “Si mirás los videos [de las cámaras de vigilancia], se nota que todo es armado. Yo estoy diciendo que esto es un autoatentado. Nos preguntamos cómo alguien puede hacer eso. Pues ella lo ha hecho. Hay personas que, por angurria de poder, son capaces de cualquier cosa. Podrá estar embarazada y todo pero...”.

Durante la charla, minimizó las acusaciones de Beller, que se expidió tanto en un video grabado desde el hospital donde está internada como en redes sociales. “Ella habla, por ejemplo, de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia [que la trasladó] se habló de dos tiros: uno en el hombro derecho y otro en el izquierdo”. “Ella [Nadia Beller] no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos”, remarcó a continuación.

La noche de Cerimedo

El exasesor libertario fue arrestado el lunes por la noche en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra. Fue horas después de los disparos que recibió Beller. Ese ataque lo llevaron adelante dos personas, vestidas como repartidores de delivery, que llegaron al hotel en una moto robada. Interceptaron a la mujer y uno le disparó, mientras el otro le robó su cartera y su celular. Después, se fueron en una moto diferente de aquella en la que habían llegado. Todo quedó registrado en la cámara de seguridad del hotel, que apuntaba hacia la calle.

Fernando Cerimedo

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que “días pasados habrían tenido un problema sentimental la señora Beller y el señor Cerimedo” y que a él lo arrestaron justo antes de que dejara Bolivia. “Teníamos la información de que se estaba constituyendo de La Paz a Santa Cruz por vía aérea, entonces desplegamos nuestro personal de aeropuerto, que procedió al arresto”, afirmó Gómez.