Rodrigo Lussich reveló cómo nacieron Los Escandalones y la reacción de Jorge Rial al verlos

Con la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich del programa Intrusos (América), se termina también la popular sección Los escandalones, en la que este último conductor contaba cinco noticias, una por escalón, y las cuales crecían según el escándalo. En la última emisión del segmento, el conductor contó cómo se gestó la inclusión del mini momento en el ciclo.

“Les voy a contar una anécdota”, introdujo Lussich este jueves antes de presentar, con cierta nostalgia, la última interpretación de Los escandalones. Luego, explicó cómo fue la conversación con el exconductor del ciclo Jorge Rial, en la que le reveló su particular a idea. “Yo salía de conducir Confrontados. Me dijo cosas muy hermosas, no las voy a repetir ahora. Fue divino. Entonces, yo le digo: ‘Mirá yo quiero hacer una cosa: Los escandalones. Vamos a hacer una escalera, donde cada noticia es un escalón, hasta que llegás al último, que supuestamente, es el mas importante”.

Acto seguido, Rodrigo contó que, en esa misma reunión, le hizo una pequeña “muestra” a Rial, quien reaccionó con cierta perplejidad: “Yo me paré en una pared, me puse delante y le mostré todo cómo era, y él me miraba así como diciendo… muy Jorge, y dijo: ‘Bueno sí, vamos a ver, cómo no’”.

Lussich reprodujo la cara que habría puesto Rial al mirarlo interpretar por primera vez su histriónica sección "Los escandalones" Captura

Después, el presentador televisivo relató el día en que la sección salió por primera vez al aire y que, por supuesto, tuvo que ser ensayada previamente, y tuvo una testigo privilegiada: “Llego acá al día que debuté. Rial me dice: ‘¿Podés bajar a ensayar antes de entrar?’. Estaba acá sentada (Marcela) Tauro, y estaba todo en la oscuridad, y estaba la escalera blanca (porque todavía no la habían pintado). No había llegado, fue todo muy sobre la hora. Yo me paro arriba de la escalera, y Tauro me miraba como diciendo: ‘¿qué está haciendo parado arriba de esa escalera?’. Empezó ese día el programa, hicimos los primeros escandalones y bueno, funcionó. Así nacieron Los escandalones”. Tan popular se volvió la sección que generó la creación de un programa semanal llamado El show de los escandalones, conducido por el propio Lussich.

La llegada de Pallares a Intrusos

En tanto, el otro animador del ciclo, Adrián Pallares, relató cómo fue el primer paso de su llegada al emblemático ciclo de espectáculos: “¿Qué hace Jorge Rial antes de llamarte a vos? Me llama a mí, que estaba en el exterior, y cuando vi el nombre Jorge Rial en el teléfono dije: ‘¿Qué hace este señor llamándome en mis vacaciones’”.