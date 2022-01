“Mimos en camarines”: Sabrina Rojas compartió una foto muy acaramelada con el Tucu López

La relación entre Sabrina Rojas y el Tucu López marcha sobre ruedas. Sin dar muchas vueltas, confirmaron su noviazgo ante la prensa y desde ese momento decidieron no ocultarse más. Tal es la química que tienen que fueron los elegidos para conducir Emparejados (América) los fines de semana.

Antes de salir al aire, se tomaron un momento de relax en los camarines y se sacaron una apasionada foto.

En la imagen que Rojas compartió en sus historias de Instagram se los puede ver frente a un espejo mientras él la abraza muy cariñosamente y ella ríe por el gesto. “Mimos en camarines”, escribió como descripción de la publicación.

Sabrina Rojas y el Tucu López, acaramelados en el camarín de América TV

El Tucu López y su deseo de tener un hijo con Sabrina Rojas

En diálogo con Pablo Montagna en Pasa Montagna (Radio Rivadavia), López habló de sus fanas de ser padre. Mientras hablaba de su rol en Sex, la obra de José María Muscari, señaló: “Es una obra súper intensa, ahí nos conocimos con Sabrina... imagináte, todo pega la vuelta”. Al escucharlo, Belén Canonico lo interrumpió y le recordó el caso de Noelia Marzol quien, en esa misma obra, se enamoró y tuvo un hijo.

Ante esta observación, el Tucu no se quedó callado y manifestó sus ganas de poder formar una familia con su novia: “Ojalá Sex traiga la misma suerte para nosotros. A mí me encantaría ser papá en algún momento y estoy enamorado de Sabrina, por eso me gustaría ser papá y que ella sea la madre de mi niño”.

Sabrina Rojas junto al Tucu López y sus hijos

Párrafo aparte, habló sobre la relación que tiene hoy con los hijos de Sabrina, Esperanza y Fausto, y con el ex de la modelo, Luciano Castro, y hasta con Flor Vigna, novia de éste último.

“Tenemos un presente inmejorable, estoy espectacular con sus hijos, ellos conmigo también. Con Flor y Luciano también, nos juntamos a comer. Creo que hay una armonía real y genuina. La responsabilidad que fluya de esta manera es que Sabri y Lu tienen una excelente relación, es todo muy armónico y espectacular”, relató.

Sabrina Rojas y el Tucu López junto a Fausto y Esperanza Gerardo Viercovich - LA NACION

En un reciente posteo, con mucha felicidad el actor mostró la carta que los niños le escribieron después de haber pasado una divertida tarde en su casa.

Los hijos de Sabrina Rojas le dedicaron un dulce mensaje al Tucu López

“Gracias Tucu por invitarnos a tu casa, por cuidarnos y por ser tan divertido ¡Te queremos mucho!”, le expresaron en el escrito a mano que fue firmado por los pequeños y por la modelo, y que él no dudó en compartir en sus redes sociales.