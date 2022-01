Flor Vigna le pidió a Luciano Castro que le cambie el look y terminó con el pelo azul

Desde que oficializaron su relación en octubre del 2021, Flor Vigna y Luciano Castro parecen estar cada día más enamorados. Y, por suerte para sus miles de seguidores, los tórtolos comparten el crecimiento de su noviazgo a través de sus redes sociales. Allí muestran videos y fotos de los momentos que viven juntos y dejan ver la intimidad del día a día. Pero la confianza y el cariño que la bailarina le tiene al actor llegó a su punto máximo cuando decidió entregarse a sus habilidades como peluquero.

En las redes, Flor Vigna y Luciano Castro se muestran muy enamorados instagram

Así lo mostró Vigna en su perfil de Instagram, en donde subió un divertido clip que registró el increíble cambio de look que realizó con la ayuda de su pareja. El video comienza cuando ella enseña su pelo ya decolorado, listo para recibir la nueva tintura. Al lado suyo está muy serio Luciano Castro a quien, por su parte, también se lo ve distinto. El actor ya no tiene el pelo castaño oscuro que tanto lo caracterizaba y, en cambio, sus rulos lucen un tono mucho más claro.

Junto a la seria cara del ex Desnudos, Flor escribió a modo de burla: “Cara de peluquero seguro y profesional”. A continuación entre risas y miradas cómplices, él embadurnó cada uno de los mechones con una tintura color azul brillante. Todo sucedió en la casa de alguno de los dos, que sirvió como peluquería improvisada.

Mientras esperaban que pasen los minutos que indican las instrucciones de uso, Flor se puso una bolsa de residuos en la cabeza y Luciano no tardó en soltar un irónico comentario. “Es muy graciosa. Y así estuvo todo el verano. Seis meses estuvo así”, dijo. Tentada de risa y sentada sobre su regazo, la bailarina respondió: “Como no me gustó el pelo azul, me dejé la bolsa”.

Flor Vigna se hizo un impensado cambio de look con la ayuda de Luciano Castro

Finalmente, llegó el momento que tanto esperaban y ella pudo enjuagarse el pelo. Tras secarse-al aire libre porque, según aclaró, no tiene secador de pelo- y peinarse, la bicampeona del Bailando por un sueño presumió muy feliz su cabellera color azul claro. Mientras sacudía la melena, de fondo sonaba “Suelto”, el tema que creó junto a Miss Bolivia, y que fue su segunda publicación tras su debut musical con “Uy!”.

La entretenida publicación acumuló más de 200 mil corazones y cientos de comentarios de sus fans, quienes aman a la pareja y aplauden cada paso que dan. Entre los mensajes que recibió el videoclip, se destacaron los de algunas celebridades que no dudaron en aplaudir las ocurrencias de los novios como Miss Bolivia, la humorista Fernanda Metilli y la cantautora Mechi Pieretti.

El increíble cambio de look de Flor Vigna instagram

Aunque Flor Vigna es, de los dos, la más activa en las redes sociales, Luciano Castro no se queda atrás a la hora de mostrar al mundo su lado más descontracturado y ridículo. El mismo quedo evidenciado en un reciente video que lo muestra mientras baila alocadamente junto a Esperanza, fruto de su relación con Sabrina Rojas. La niña de apenas ocho años sacudía las piernas mientras su papá la imitaba muy divertido y su novia registraba cada movimiento con la cámara del celular.