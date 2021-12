Un detalle revela que la relación de Marina Calabró y Jorge Rial está totalmente rota: “Me tiene bloqueada”

Este viernes de Nochebuena, la periodista Marina Calabró fue entrevistada en “Los ángeles de la mañana” (eltrece). Allí, la columnista de Radio Mitre hizo una confesión sobre su deteriorado vínculo con Jorge Rial, con quien compartió trabajo en el programa “TV Nostra” (América), interrumpido intempestivamente por decisión del propio animador. En ese momento, la cronista no ocultó su malestar por la finalización del ciclo y confesó que sintió una decepción “laboral y humana” por la actitud de su colega. En tanto, el conductor habló de “traición” y sugirió que su excompañera “llevaba y traía información”.

Con este mar de fondo, el periodista Ángel De Brito le preguntó a Calabró si se había contactado con el animador tras conocerse que tiene covid. “¿Le mandaste un mensaje a Rial? ¿ O nunca más?”, le consultó a Marina, quien contestó: “Si estoy bloqueada...”. Sorprendido, Ángel le repreguntó: “¿Por qué?”, a lo que ella respondió: “En su momento.... Después, no chequeé, pero tampoco tuvo motivos para desbloquearme”.

Cómplice, De Brito le hizo un particular ofrecimiento a Calabró: “¿Querés que los amigue? Porque yo ahora estoy íntimo”, le dijo el conductor de LAM a la panelista. Curiosa, ella le repreguntó: “¿Te habla mal de mí?”. Luego, él le negó que fuera así, aunque admitió: “Sí criticamos a otros colegas, pero de vos, la verdad, tengo que ser honesto, no me dijo nunca nada malo ni bueno. De otra gente, sí hemos hablado”.

La confesión de Marina Calabró sobre su vínculo con Jorge Rial

Después, el entrevistador le preguntó a la invitada si consideraba que en algún momento se amigaría con su colega. Ella respondió: “Sí, yo soy componedora. La verdad es que no estoy enemistada con nadie en el medio, salvo, bueno, sé que él está enojado. De hecho, en su momento me bloqueó y me dejó de seguir en Instagram”, reiteró.

Acto seguido, Angelito le dijo: “Pero son enojos pasajeros, tampoco pasó nada grave entre ustedes”, algo con lo que Marina estuvo de acuerdo: “Para mí sí, es típica pu... de transito, como diría (Marcela) Tauro, por la finalización de un programa tan intempestiva, y bueno, yo también con el tiempo hice autocrítica. Creo que fui demasiado dura y no me puse en sus zapatos, él debía tener una procesión por dentro que quizás necesitaba un poco más de empatía de mi parte y no la encontró, pero bueno, yo estaba re contra enojada con haberme enterado seis y media de la tarde. Entonces, me ganó el enojo, la cocorita, y no es que me arrepienta, porque todo lo que dije es rigurosamente cierto”, admitió.

Comprensivo, De Brito le dijo: “Es lo que te pasaba en el momento. Ya habrá tiempo también para reencontrarse. Le mandamos un beso, que está atravesando el covid que es espantoso atravesarlo y en las fiestas”. “Por supuesto, claro”, concluyó Calabró, componedora. ¿Habrá reencuentro?