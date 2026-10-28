Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron la verdad detrás del final de su histórica dupla televisiva: “No soy el villano de esta historia”

En medio de las especulaciones sobre el quiebre en la relación laboral de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes se encuentran al mando de Intrusos (América TV) desde 2025, los propios conductores rompieron el silencio este miércoles y revelaron la verdad detrás del final de su histórica dupla televisiva. Tras siete años de trabajo diario en pantalla y dos décadas de amistad, los periodistas explicaron los motivos reales de su separación profesional.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron la verdad sobre el final de su histórica dupla televisiva Captura de pantalla

El anuncio sobre la ruptura de la dupla generó diversas especulaciones en los medios. Frente a esto, ambos aprovecharon el aire de su programa para aclarar la situación y descartar cualquier tipo de conflicto personal o enemistad entre ellos.

Lussich tomó la palabra para exponer su postura sobre el trabajo en equipo dentro del ambiente. A raíz de esto, el conductor afirmó que “trabajar en dupla es una de las cosas más innaturales de la televisión”. Según su visión, mantener la química intacta durante tanto tiempo resulta complejo cuando existen aspiraciones e inquietudes individuales en cada integrante del proyecto.

Rodrigo Lussich (Foto: Captura TV)

En ese sentido, indicó que su deseo de emprender un camino propio no surgió de manera repentina. El periodista explicó que en la temporada de 2023 ya sentía la necesidad de cambiar de rumbo, aunque prefirió cuidar la marca que ambos construyeron en su ciclo diario. Además, detalló la reunión que mantuvieron con las autoridades de la emisora en agosto de 2025: “Nos sentamos con la gerenta de este canal, con Ana Laura Guevara, para decirle que nosotros terminábamos la dupla a fin de año”.

Además, el periodista remarcó la transparencia con la que gestionaron el proceso ante los directivos. “No soy el villano de esta historia, no hay villanos”, expresó; y sobre el vínculo con su compañero sostuvo: “Entre nosotros no hay pelea, entre nosotros no hay grieta”.

Adrián Pallares (Foto: Captura TV)

Por su parte, Adrián Pallares respaldó las palabras de su colega y compartió detalles sobre la intimidad de la dupla. El conductor recordó el momento exacto en que Lussich le comunicó sus intenciones durante el verano de 2023, cuando ambos viajaban en auto y Rodrigo le expresó: “Yo me voy, Adri”.

En esa línea, rechazó las especulaciones que buscaron generar discordia entre los dos conductores, por lo que defendió a su socio frente a las críticas externas y afirmó que “no hay nadie mejor, no hay nadie más generoso” para compartir la conducción de un ciclo televisivo.

En cuanto al vínculo afectivo y profesional que los une desde hace dos décadas, Pallares dedicó palabras de enorme afecto hacia su amigo y compañero. El conductor remarcó que durante siete temporadas consecutivas lograron una armonía única en el medio. “Entre nosotros nunca hubo celos”, aseveró.

Adrián Pallares defendió a Rodrigo Lussich y habló sobre su enfrentamiento con Flor de la V

Por último, Pallares desmintió los rumores de una mala relación con Florencia de la V. “No tengo nada en contra de Florencia de la V. Hoy también escuchaba que la odio. No tengo (odio), nada que ver”, aclaró. Sin embargo, explicó su malestar cuando el ciclo era conducido por ella y los mencionaba como “la otra gestión” sin nombrarlos. “No me gustaba porque decíamos: nosotros nos hicimos cargo de algo que había que hacerse cargo después de que se fuera Jorge Rial. Nos iremos nosotros, me iré yo, se irá Rodrigo, nos iremos los dos. Y no es lo mismo ponerse en los zapatos de Lussich y de Pallares. Había que ponerse en los zapatos de Jorge Rial. Y nosotros nos pusimos en los zapatos y el programa siguió adelante”, sentenció.