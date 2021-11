MasterChef Celebrity 3: el error de Gastón Soffritti que hizo estallar de furia a Germán Martitegui

MasterChef Celebrity 3 (Telefe) comenzó el lunes pasado y ya sumó los primeros cruces y entredichos entre los participantes y el exigente jurado. En la noche del miércoles, por caso, el concursante Gastón Soffritti recibió una mirada de reproche y un comentario adverso por parte de Germán Martitegui. El reto sucedió a causa de que el actor confundió el origen del plato que había hecho: era chino, y dijo que era japonés.

Soffritti concursaba el miércoles en la tercera jornada del programa, que es la noche en la que se premia a los mejores participantes de la semana. Pero el intérprete no solo no obtuvo ninguna de las medallas en juego -la dorada y la plateada- sino que, además, su plato no mereció los mayores elogios, ni mucho menos. Y estuvo cerca de llevarse el delantal negro, que finalmente fue para Tití Fernández.

El reto de Martitegui a Soffritti porque confundió un plato chino con uno japonés

Pero sin dudas el momento más tenso de la presentación de su plato fue cuando Soffritti se enfrentó a Germán Martitegui. En una noche en la que los participantes debían hacer comida étnica, el actor había optado por hacer un plato japonés: yakimeshi, que es arroz frito con verduras y pollo. Pero, en su lugar, terminó realizando un chow fan, que es de origen chino.

“¿Cuál fue tu país, Gastón?”, inquirió el dueño de Tegui. “Japón”, dijo Soffritti, que inmediatamente hizo un comentario sobre su plato que lo condenó: “Lo interpreté más como un chow fan en mi cerebro”. Entonces, Martitegui se puso serio, y sin decir nada, miró hacia atrás, donde estaba su colega Donato de Santis, que sentenció: “Que es chino (el chow fan)”.

“Que es chino, claro”, repitió Martitegui, con una sonrisa, que de todas formas no disimuló el tono de reproche por la confusión del origen del plato.

“Yo sentía que era un chow fan. La verdad, sentía que era un chow fan”, comentó Soffritti más tarde, en el momento del programa en que los participantes aparecen contando su experiencia a solas frente a la cámara.

En el momento de la devolución sobre lo que le pareció el plato, Martitegui no fue menos riguroso con Soffritti. “Cuando vi tu plato, me tentó. Pero cuando lo probás, es como que no tiene ninguno de los sabores, ninguna de las notas. Ni picantes, ni ácidas, ni lo del aceite de sésamo. No tiene ninguna de esas cosas que me hagan viajar a ningún lugar más allá de tu mesada”, sentenció.

“Falta jengibre, falta ajo, falta soja. Animate al sabor. Cuando estás por hacer algo étnico, hay que apostar al sabor”, expresó, a su turno, Damián Betular, otro de los jurados.

En el comentario final, otra vez fuera de la cocina del programa, el actor reflexionó acerca de la actitud de los jurados en la devolución. “¿Qué esperaban, que lo hiciera un japonés? Me nacionalizo, si quieren. No, soy un argentino haciendo un plato japonés”, se quejó Soffritti, que al parecer, a pesar del reto, nunca registró que había hecho un plato de origen chino.