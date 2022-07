Mario Pergolini se refirió a los recortes de programas en Vorterix: “Nada que no haya pasado antes”

Esta semana Vorterix, la radio fundada por Mario Pergolini, estuvo en boca de todos por el levantamiento de al menos dos de sus programas y por la carta en la que el empresario explicaba el “déficit comercial” que atraviesa el medio de comunicación y que hace bastante tiempo el exconductor de CQC estaría cubriendo con aportes propios.

En este contexto, el empresario habló sobre lo sucedido en LAM, por América TV, y habló tanto de esa decisión como de sus supuestos dichos a través de esa misiva.

Esta semana, tanto Vicky Garabal y Matzorama, conductores del ciclo Todología, se enteraron el mismo día que ya no formaban parte de la programación de Vorterix. “¿De un día para otro se hace eso? Me hubiera gustado que me llame alguien. Me hacen sentir una m...”, se quejó Garabal. Por su parte, Matzorama señaló: “Lo que interpreté es: ‘Chicos, nos mandamos a hacer una programación gigantesca y no nos dan los números’’’.

Al mismo tiempo, circuló una carta que le escribió Mario Pergolini a sus empleados en la radio explicando que están atravesando “un momento económico complicado”, pero que igualmente intentaría preservar el trabajo de todos.

Informe de LAM (América TV) sobre Mario Pergolini y los programas de Vorterix

En una de las versiones que circuló, hay un fragmento en el que se refiere a otros medios de comunicación: “Solo en digital, estamos compitiendo con plataformas que ponen entre dos y tres programas solamente al aire, prendiendo y apagando el streaming y que además hacen una especie de “trampa” con las reproducciones, dando un número más elevado que el que realmente tienen, lo que hace que algunos clientes nos pidan mismos números para pautar con nosotros, siendo casi imposible, ya que los números de reproducciones son muy elevados”.

El empresario eligió puntualizar sobre esas palabras: “Lo que salió es una carta que yo no escribí. Es una parte nomás lo que había escrito. Nosotros simplemente anunciamos que había un problema, si buscan en Internet hay otras cartas que he publicado. Siempre intentamos tener al tanto de todos los que trabajan de cómo están”, aseguró.

“Dos programas nada más. Nada que no haya pasado antes”, manifestó el conductor de radio sobre los ciclos que fueron interrumpidos y con respecto a los conductores que se enteraron ese mismo día expresó: “Bueno eso ya es más discutible, pero no es para decirlo acá, será entre nosotros”.

Las declaraciones de Mario Pergolini y Nicolás Occhiato en LAM (América TV)

“Si se sintieron así, está bien. Ahora imaginate si cada cosa que sucede así la discutimos por Twitter o por los programas: es como América levante a Doman y todos empecemos a reaccionar. Es un programa y ya”, ejemplificó Mario Pergolini y acto seguido, aclaró: “Yo ya no contrato, ni despido. pasa por otro lado. Yo no los contraté. Todos creen que la programación la armo yo y no hago eso hace mucho tiempo”.

Por otro lado, el conductor se refirió a los “párrafos falsos” de la carta que le escribió a sus empleados y se refirió a la supuesta “trampa” que haría Luzu Tv, la radio digital fundada por Nico Occhiato: “Eso yo no lo puse. Hasta llamé a los de Luzu y les dije ‘mirá a mí me chupa un huevo lo que mida cada uno’. Lo hice a través de Diego Leuco”.

Por último, Pergolini insistió en que hay varias partes editadas, sobre todo, cuando manifiesta que la competencia está haciendo trampa en cómo mide la audiencia: “Esto no es como rating, a ninguno nos afecta si ponen a uno o ponen a otro”.

Por su parte, Nicolás Ochiato también se refirió al incidente: “Lo leí y después él (Mario Pergolini) se encargó de hacerme llegar unas disculpas y para decirme que eso era fake”. Además, se refirió a la carta que escribió: “Dentro de esa carta hasta el último párrafo, coincidía en todo lo que decía. Nosotros estamos teniendo los mismos problemas y el país también”, concluyó.