escuchar

El domingo 13 de agosto los argentinos se acercaron a las urnas para votar en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El gran ganador fue Javier Milei, quien con el 30 por ciento de los votos se impuso por sobre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Tras el resultado, las aguas se dividieron. Si bien algunas personalidades como Constanza ‘Connie’ Ansaldi y Anamá Ferreira festejaron el triunfo, otras como Lali Esposito y Carolina ‘Pampita’ Ardohain, salieron a expresarse en contra del candidato de La Libertad Avanza, que no dudó en responderles públicamente. Ahora, quien se sumó a esta polémica fue Marcelo Tinelli quien opinó sobre el economista y su cruce con la cantante y la modelo.

“Qué peligroso. Qué triste”. Con ese mensaje se expresó la intérprete de “Diva” en su cuenta de X, el nuevo nombre de Twitter, luego de que se conocieran el resultado de las elecciones. De esta manera dejó en evidencia que no estaba a favor de las propuestas del libertario. El lunes, en Radio Rivadavia, Jony Viale le mencionó estas palabras a Milei, pero él aseguró que no conocía a Lali Espósito: “No sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones”.

El candidato de La Libertad Avanza salió primero en las PASO y competirá por la presidencia el 22 de octubre Natacha Pisarenko - AP

Tras las fuertes críticas que recibió, la cantante hizo un contundente descargo en las redes. “No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente”, expresó. Horas más tarde en LAM (América), Pampita Ardohain también expuso su preocupación ante ciertos dichos de Milei, particularmente sobre la “posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad”.

La reacción de Lali Espósito tras el triunfo en las PASO de Javier Milei Twitter: @lalioficial

“¿Eso como sería en el país?”, cuestionó Carolina y se remitió a lo que sucede en otros lugares del mundo: “Hay tiroteos en colegios, cines, teatros, no sé si ese es el país que quiero para mi familia a futuro y es una de las cosas que más me preocupan de Milei”. Además, hizo mención a “la venta de órganos, privatización de los colegios públicos y de la salud pública”. El líder de La Libertad Avanza, por su parte, salió a responderle y en diálogo con Radio La Red (AM 910) dijo, entre otras cosas, que “creer que Pampita es neutral es una tontería”.

Pero, el tema no quedó allí. El martes por la noche el que se metió en medio de la disputa política fue Marcelo Tinelli. Desde el Hipódromo de Palermo donde se realizó la foto para la nueva edición del Bailando por un sueño (América), el gerente artístico del canal fue consultado por la polémica que involucra a Lali, Pampita y al candidato libertario. Fiel a su estilo fue contundente con su respuesta y dejó en claro qué opinión al respecto.

En la previa del Bailando 2023, Marcelo Tinelli opinó sobre la polémica de Lali Espósito, Pampita Ardohain y Javier Milei Gerardo Viercovich

“Hay libertad de expresión y cada uno puede decir lo que piensa”, sostuvo Marcelo, en diálogo con la prensa que estaba en el lugar. En esa misma línea, agregó: “Pampita y Lali son grandes artistas y se pueden expresar, pero Milei también les puede responder. Lo veo como a un gran político de la Argentina. Me parece perfecto. Nadie se tiene que ofender por lo que digan sobre uno, y lo digo con conocimiento de causa”.