Luego del triunfo de Javier Milei, Dady Brieva reveló al aire de C5N cuál fue la indicación que le dieron desde la producción del canal. Todo ocurrió pasadas las 21, cuando todavía no se conocían datos oficiales, pero ya se hablaba de una buena elección de La Libertad Avanza. Luego del comentario, el momento se difundió masivamente a través de las redes sociales.

El domingo de elecciones en la Argentina dejó mucho de que hablar. Tras una jornada que estuvo marcada por la polémica alrededor del voto electrónico y algunas demoras en la ciudad de Buenos Aires para emitir el sufragio, en horas de la noche comenzó a hablarse sobre los resultados.

Aunque las primeras cifras oficiales a nivel nacional llegaron recién pasadas las 22.30, tiempo antes ya comenzó a conocerse la tendencia de un abultado porcentaje de votos para el líder libertario, lo cual derivó en su triunfo en las PASO.

Javier Milei terminó la jornada del domingo como el candidato más votado en las PASO Anibal Greco

A partir de esto, no se hicieron esperar las reacciones en las redes sociales y en los distintos medios de comunicación. En ese contexto, se vivió una curiosa situación durante la cobertura electoral de C5N. A las 21, se realizó un recambio de los periodistas y figuras que estaban en pantalla. Allí, uno de los que ingresó a la transmisión fue Dady Brieva.

Apenas fue presentado, el humorista ya comenzó con una broma relacionada con el resultado electoral. Cuando le dieron la palabra, hizo un chiste sobre un cambio de nombre para su programa Peronismo para todos, que se emite por la mencionada señal: “Ya avisándole a la gente que el próximo domingo se va a llamar ‘Libertad para todos’ en vez de Peronismo para todos”.

El llamativo comentario de Dady Brieva ante el triunfo de Javier Milei

En ese sentido, acotó que antes de salir al aire le pidieron que se mostrara sonriente y de buen humor, a pesar del resultado adverso para Unión por la Patria. “Y nos dijeron a nosotros: nada de cara de culo, a ponerse a contar chistes. Así que ahora, vamos a fingir demencia”, expresó.

A continuación, conversó con Pablo Duggan, quien aseguró “entender” el voto popular. Sobre esto, Dady agregó que no era su función en el programa realizar el análisis político y a pesar de esto, dio su opinión, aun sin conocer cifras oficiales sobre el triunfo de Milei: “Hay que esperar los números finales para saber bien dónde estamos ubicados y qué es lo que se puede hacer con Provincia y con Ciudad. A nivel nacional, ver cómo se pelean las elecciones finales y, no sé si es consuelo de tontos, entender que a lo mejor el adversario no era Milei sino Juntos por el Cambio”.

A pesar de que en la transmisión fue un comentario menor, lo primero que mencionó el humorista no pasó desapercibido en las redes sociales. El recorte se viralizó y generó mucha repercusión, especialmente en X, la plataforma de Elon Musk. Allí, muchos mencionaron lo inusual de contar al aire algo que le pidió la producción de la cobertura antes de ponerse frente a las cámaras.

De esta manera, Dady Brieva fue otro de los famosos argentinos que se volvió tendencia por sus palabras, al igual que le ocurrió a Lali Espósito.