Romina Gaetani compartió un video desde el hospital y preocupó a sus seguidores: “Una internadita”

Romina Gaetani sorprendió a sus fanáticos de Instagram con sus últimas historias en las que se la vio en silla de ruedas y con una sonda en su muñeca. No obstante, hizo de este mal trago, un divertido momento con el camillero que conoció en los pasillos de la clínica en la que se quedó internada.

“Y, finalmente, pasó. ¿No?”, introdujo la actriz sin especificar de qué se trataba y agregó: “Al parecer no estoy saturando, así que una internadita parece que no va a venir mal. ¡Dios!”, se lamentó. Luego mostró cómo la llevaban en sillas de ruedas y señaló que le parecía una genialidad, hasta que se topó con un enfermero que la reconoció y sin dudarlo le consultó: “Uh, Romina Gaetani. ¿Me puedo hacer una foto?”.

Romina Gaetani quedó internada en un hospital este viernes

“¿Podés creer que me tengo que internar? Te estoy grabando, eh. ¿A vos te parece que me tenga que sacar una foto?”, dijo entre risas, aunque con voz de agotamiento. El enfermero, que estaba atónito con su presencia, manifestó: “¡Me muero!”, y ella respondió: “Yo me muero muerta también”. Al notar que le apuntaba con su celular, Romina lo mandó al frente: “Vos me están robando la imagen y yo te estoy robando la tuya”.

La actriz fue trasladada en un ascensor para que se haga una tomografía por el camillero Juan Manuel con el que entabló un divertido diálogo. “¿En serio me acabas de decir que soy el amor de toda tu vida en este pasillo? ¿Con un suero?”, preguntó Romina un tanto sorprendida, pero redobló la apuesta: “Bueno, dejame decirte qué guapo que sos entonces”.

Las historias de Romina Gaetani en el hospital

Luego de la tomografía, trasladaron a la actriz a la sala. “Acá estoy con el camillero Juan Manuel. ¿Viste que les decía que tengo un camillero guapo? Esto me parece una genialidad: mirá esta situación para hacer un corto”, indicó entre risas. “Ahí vamos a entrar al ascensor de nuevo. Una locura”, manifestó y le consultó a su nuevo amigo si quería declarar algo para sus seguidores de Instagram. Sin embargo, el camillero continuó con su conquista. “Que en la próxima novela vamos a actuar juntos nosotros. Voy a hacer tipo un (Sebastián) Estevanez porque soy medio bruto”.

“Ay, te amo. ¿Vos sabés que yo estoy grabando una novela ahora?”, consultó Romina en referencia a Buenos Chicos y Juan Manuel, lejos de achicarse, consultó si no hace faltan extras. “Hay que preguntarle a la gente de producción, pero siempre se necesitan extras. ¿Hace mucho que vos tenés ganas de actuar?”, preguntó ella y él contestó: “Nunca actué en realidad. Bah, en realidad actúo todo el tiempo”. Pero lo más divertido de todo fue la despedida de ese pequeño fragmento compartido en redes. “Un saludo para todos, acá con mi novia”, concluyó el camillero Juan Manuel, quien fue arrobado por la actriz.

“¡Me tengo que internar para encontrar novio! Es así, en la vida uno nunca sabe. ¡Ay Dios mío! Hiperventilada con novio”, indicó Romina Gaetani antes de cerrar el diálogo con sus seguidores y dar señales de que se encuentra de muy buen humor a pesar de su internación.

