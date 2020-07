Romina Malaspina contó que sufrió un intento de violación cuando tenía 10 años

La conductora relató el hecho que marcó su infancia

Invitada por primera vez a PH: Podemos Hablar , Romina Malaspina reveló un hecho que marcó su infancia: fue agredida sexualmente en su ciudad natal. .

"Tuve un intento de violación a los 10 años que me traumó. Yo estaba en el barrio de mi casa en Mar del Plata andando en bicicleta. Un tipo me agarró, me tapó la boca e intentó meterme adentro de una casa", contó la conductora de Canal 26 .

Romina Malaspina explicó, en el programa de Andy Kustnezoff , que pudo procesar esa experiencia y dejarla atrás, por lo cual ya se siente cómoda hablando del tema. Agregó que gracias a la intervención de una mujer pudo escapar de ese momento.

"No llegó a pasar nada porque me resistí. Fue muy fuerte y muy traumático todo porque era eterno y no se terminaba más. Pude zafar porque una vecina que pasó, empezó a los gritos y pidió ayuda. Esta persona se asustó y se fue corriendo", dijo la exparticipante de Gran Hermano .

La actriz manifestó que hizo la denuncia ante las autoridades y vivió muy insegura por un tiempo. "Hice la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Me parecía muy fuerte todo lo que me había pasado. No quería salir a la calle porque en cualquier persona que veía, veía a esa persona. Y me encerré en mi casa", concluyó la modelo e influencer.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que lo sea:

Fuente: Archivo

