Que se sabe de la denuncia de Homero Pettinato al hombre que acosa a Sofía “La Reini” Gonet

Homero Pettinato presentó una denuncia formal este lunes por la noche en la Comisaría 14 B de Palermo, según pudo averiguar LA NACION. El humorista acusó a un usuario de las redes sociales identificado como Hernán Bloquero de amenazas, tras un episodio donde la persona en cuestión se presentó en las inmediaciones de los estudios de streaming de Olga y realizó un gesto violento contra él.

La amenaza a Homero Pettinato y su testimonio

Según Pettinato, el denunciado hostiga a su exnovia, la influencer Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, desde hace aproximadamente 10 años creándose perfiles de Instagram dedicados a ella y hasta frecuentando los mismos lugares donde se hace presente diariamente la mediática.

“Hay una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales, que tiene muchas cuentas falsas además de la suya, que está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet. Cuando me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo. Y empezó a escribirme ‘te voy a matar’, ‘se te va a apagar la tele’, ‘te voy a ir a buscar a la puerta de Olga, te voy a pegar un tiro en la cabeza’, etc”, deslizó para graficar el nivel de obsesión de esta persona con la influencer.

Homero Pettinato reveló el angustiante momento que vivió (Foto: Archivo)

Qué dijo Homero Pettinato sobre la amenaza que recibió en vivo

Según testimonio de Homero Pettinato, el acosador apareció en escena una vez que despidió a Gabriel Rolón en su programa Soñé que volaba. “Recién cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón [el psicólogo, invitado al programa], levanté la cabeza y estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así [el gesto de cortarse el cuello] y se fue”, destacó.

Y, siguió: “Acaba de suceder esto recién delante de nuestros ojos. Finalmente, se apersonó. El peligro yo siempre lo sentía lejano. Lo grave es que vino realmente a la puerta de Olga, adelante de todos ustedes, me amenazó, recién parado acá y se fue. Lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo”.

Al aire en su programa, manifestó su repudio por la situación y aclaró que la persona en cuestión viviría en Junín y sigue los pasos de Gonet: “Creo que Sofi va a hacer lo mismo. No hay que dejar crecer esto. Esto debe ser parte de un cuadro de salud mental suyo, esta obsesión que tiene con Sofi y también la obsesión con la idea de matarme y así ganarse el amor de ella”.

Sofía Gonet es acosada por un usuario de las redes sociales (Fuente: Instagram/@sofiagonet)

“No quiero, por favor, que lo violenten, que lo amenacen, que lo persigan o que lo escrachen. No es para que se active el odio de Twitter y vayan todos con una antorcha a quemarlo en una plaza a una persona que está enferma”, suplicó.

Esta situación no solo afecta personalmente la vida de los implicados, sino que, en el caso de Pettinato, pone en duda compromisos laborales ya asumidos por la posibilidad de que se vuelva a hacer presente la persona denunciada. “El viernes tengo un show en el Centro Cultural San Isidro y es muy difícil para mí subirme a un escenario sabiendo que puede estar él ahí abajo”, indicó.

Luego, en diálogo con eltrece, el hijo de Roberto Pettinato profundizó: “La hostiga hace mucho a Sofi, todo el tiempo. Él considera que ella es de él, eso es lo grave. Piensa que tiene una misión de alejarla de todos los hombres. En algún momento se le va a aparecer a ella”.

El testimonio de Sofía Gonet

Más tarde, Gonet dio detalles del acoso que sufre desde hace 10 años por parte de esta persona. “Siempre que conté que salía con alguien, él estallaba. Desde antes de hacerme conocida que sube cosas de mí a redes y se hace tatuajes de mis ojos y de mi nombre. Hizo rituales con mi nombre, con sales, velas y mis fotos”, expresó la influencer anoche en un streaming de Telefe.

Gonet y Pettinato mantuvieron una relación a comienzos de 2025 y apenas duró algunos meses, con idas y vueltas que se mediatizaron.