Rosalía con Jimmy Fallon: de la vez que no la dejaron entrar a una iglesia a por qué se esconde de su guardaespaldas

A los 34 años, Rosalía acaba de concluir una de las etapas más importantes de su carrera. En septiembre concluyó con los shows de su exitosa gira Lux Tour 2026, que incluyó tres presentaciones sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires. Ahora está enfocada en relajarse, descansar, recuperar energía y en hacer todas las cosas que antes no podía. Decidió usar su tiempo libre para asistir a una iglesia de Nueva York. Sin embargo, tras hacer largas horas de fila, debió darse la vuelta e irse porque le negaron la entrada. “¡Fui rechazada por la iglesia! ¡Ni siquiera sabía que eso era posible!“, le dijo a Jimmy Fallon.

“Este domingo me desperté y decidí que quería ir a la iglesia”, contó la cantante española en la emisión del miércoles 7 de octubre de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC). “Había escuchado decir que hacen unas increíbles misas de domingo en la Iglesia Bautista Abisinia en Harlem, así que me desperté y me preparé. Me duché, me maquillé, me peiné, me puse perfume, aceites corporales, todo tipo de cremas… Guapa para Dios, ¿me entiendes?”, comentó. Su look fueron unos zapatos de tacón bajo, unos pantalones capri y un modesto suéter: “Estaba lista para escuchar la palabra del Señor. Me lo tomé muy en serio”, advirtió.

Esta semana Rosalía dijo presente en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (Foto: Instagram @fallontonight)

Fue muy temprano y, a pesar del frío de Manhattan, decidió hacer la larga fila. “En un momento, la fila empezó a moverse y llegué hasta la puerta y había un hombre alto y hermoso y lo miré y él me miró”, recordó. Sin embargo, tras observarla, le dijo: “Lo lamento, pero no puede entrar hoy”.

Rosalía reveló que le negaron el ingreso a una iglesia de Nueva York porque no había más lugar (Foto: Instagram @fallontonight)

Este comentario la desconcertó por completo. “Me dio la energía de: ‘No estás en la lista’ y después me dijo que la iglesia estaba llena. ¡Fui rechazada por la iglesia! ¡Ni siquiera sabía que eso era posible!”, expresó indignada. Si bien el día no resultó como esperaba, decidió que la negativa no iba a detenerla. ¿Qué hizo? Se fue a comprar zapatos. “Fue un no, pero el outfit fue un sí”, cerró divertida.

Hacia el final de la entrevista, Fallon dio vuelta las cosas. Durante su gira, Rosalía escuchó las confesiones amorosas de sus invitadas, así que decidió que había llegado la hora de que ella revelara qué fue lo que hizo mal recientemente referido a su equipo de seguridad. Al escucharlo, ella se sonrojó y admitió: “Tengo un guardaespaldas que se llama Víctor. Es el mejor. Y a veces me escondo de él”.

Rosalía contó el motivo por el que se esconde de su guardaespaldas (Video: X @fallontonight)

“¡No podés hacer eso! ¡Le pagás para que te proteja! Eso es muy malo. Es lo opuesto a lo que debería estar haciendo. Me siento mal por él”, la cuestionó el conductor. A partir de esto, la española explicó que las giras pueden volverse demasiado rutinarias y que hay que darles un poco de diversión. “Pero es la chispa de la vida. Es un poco de eso y lo necesitamos. A veces me escondo o camino muy rápido y él tiene que atraparme”, sentenció. Para terminar el relato, compartieron un divertido video de Rosalía movilizándose por el aeropuerto en una valija motorizada mientras su equipo de seguridad la seguía de cerca.