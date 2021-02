Rumores de romance para Hernán Drago y una conductora: la palabra del modelo

El modelo Hernán Drago , una de las revelaciones del 2020 que sigue generando contenido en la TV con su participación en Bienvenidos a bordo, el programa de entretenimientos de eltrece, fue vinculado precisamente a una compañera del programa conducido por Guido Kaczka: la modelo y conductora Celeste Muriega .

La noticia la dio a conocer Rodrigo Lussich en su segmento de Intrusos, “El show de los escandalones”, donde reveló que ambos fueron vistos muy cerca en los pasillos del canal. Sin embargo, en diálogo con LA NACION, Drago desmintió la versión. “No, no hay incipiente romance como dicen”, le aclaró a este medio.

El año pasado, Drago le puso punto final a una relación de casi dos décadas con Bárbara Cudich -madre de sus hijos, Luka y Lola-, con quien sigue manteniendo un excelente vínculo. En enero de este año, el modelo también fue relacionado con otra modelo: Alejandra Maglietti. Ambos coincidieron en el programa Pampita Online conducido por Carolina Ardohain, quien hizo hincapié en lo bien que se llevaba la dupla. “Me encantaría que formen una pareja, son tan lindos los dos”, manifestó Pampita.

“Todos se quedan con lo lindo que es Hernán, que por supuesto eso es indiscutible, pero además de eso hay una persona detrás que es excelente. Si hay algo que siempre me llamó la atención de él es más que nada esa parte. Es súper contenedor, súper buena onda. Le importan un montón de cosas. Tiene principios espectaculares. Tiene valores. Tiene todo”, había declarado la panelista de Bendita en aquella oportunidad. “Algún día, si quiere, vamos a tomar un café. Ya hemos tomado muchos, obviamente. Es una mujer hermosa, inteligente, trabajadora, respetuosa. La vida nunca sabe…”, fue la respuesta de Drago.

Sin embargo, en el magazine de Telefe Flor de equipo, Maglietti aseguró que ese intercambio finalmente no se tradujo en un encuentro. “Él me empezó a hablar buena onda y yo le seguí el juego. Yo soy de esas que te reman la nota, estaba en el móvil del programa de Pampita y él me empezó a halagar, pero yo no lo acosé. Somos re amigos, nos conocemos hace mil años, compartimos un montón de trabajos”, aseguró.

Muriega, por su parte, se encuentra atravesando un gran presente profesional, tanto en radio con El after de la previa, como en TV con Bienvenidos a bordo y Crónica central, entre otros proyectos. En agosto del año pasado, contó que se había contagiado de coronavirus, y se mostró muy calma. “Si algo me deja muy tranquila es que no ví a mi mamá ni a mi papá. Porque no quise, los cuidé y están bien. A mí no me va pasar nada, lo presiento, pero lo único que rescato es que ellos están bien. Se entiende que se extraña sociabilizar, estar con tus seres queridos. El día del padre lloré, quería estar con ellos. Pero hoy confirmo que valió la pena el esfuerzo, porque lo más importante que tengo en la vida, que es mi familia, está bien. Me va a costar mucho frenar, soy una persona muy activa, amo laburar. Lo único que pudo frenarme es el coronavirus. No queda otra”, aseguraba.

Informe: Milagros Amondaray

