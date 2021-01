La sorprendente revelación de Alejandra Maglietti: “Tengo otra identidad en Instagram para espiar a los demás”

“Si no contestás, comés algo muy feo”, es el lema de este juego de Flor de equipo que ha logrado sacar las confesiones más insólitas de nuestra farándula argentina. Y este miércoles al mediodía, la que se animó al cuestionario intragable fue la modelo y abogada Alejandra Maglietti, quien entre plato y plato reveló desde el futbolista que la quiso seducir tras su ruptura con Jonás Gutiérrez hasta que tiene una falsa identidad en redes para espiar a los demás.

“¿Cuál fue el primer futbolista que te encaró apenas se supo tu separación con Jonás Gutiérrez?”, lanzó Florencia Peña, la conductora del ciclo matinal de Telefe. Lejos querer probar el plato asqueroso, la panelista de Bendita dio algunos detalles: “Ay, no puedo decirlo, pero me llamó la atención porque eran del mismo equipo. El futbolista es de mandar mucho emoticon de fueguito. Pero me llamó la atención porque dije: ‘¿Estos muchachos se quieren o no?’ Era soltero, quería fiesta”, advirtió mientras aseguraba que no fue uno solo el que intentó un acercamiento, sino varios.

Al hablar de hombres fue inevitable no indagar sobre su coqueteo mediático con Hernán Drago. “No sé si reboté, eh. De mí no partió nada, yo no lo encaré”, aclaró la modelo mientras explicó cómo fueron las cosas. “Él me empezó a hablar buena onda y yo le seguí el juego. Yo soy de esas que te reman la nota, estaba en el móvil del programa de Pampita y él me empezó a halagar, pero yo no lo acosé. Somos re amigos, nos conocemos hace mil años, compartimos un montón de trabajos”, indicó sin descartar que pueda pasar algo a futuro.

Y antes de recordar las cosas insólitas que le pasaron en primeras citas (como aquel filósofo que le citaba a Nietzsche en medio de la intimidad), Maglietti hizo una confesión inesperada: “Tengo otra identidad en Instagram. Me armé un perfil falso no para contestar los ataques en redes, sino para espiar a los demás y no quedar tan expuesta”, remató, entre risas.

LA NACION