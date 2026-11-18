A más de tres años de su separación de Eugenia “la China” Suárez, Rusherking volvió a hablar de su relación con la actriz y reveló cuáles fueron los motivos que llevaron al final del romance. Durante una entrevista con Nacho Elizalde en HISPA, el cantante recordó aquella etapa de su vida, reconoció que la exposición mediática fue difícil de manejar y aseguró que la ruptura no estuvo relacionada con una infidelidad, como se había especulado en aquel momento.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2022 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino. A lo largo de los aproximadamente diez meses que estuvieron juntos, compartieron viajes, eventos y proyectos musicales. Incluso, la actriz protagonizó el videoclip de Perfecta, una canción que el artista grabó junto a Dread Mar I. Sin embargo, en abril de 2023 anunciaron su separación a través de las redes sociales, una noticia que sorprendió a sus seguidores y despertó numerosas especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

Rusherking recordó cómo fue el final de su relación con la China Suárez y reveló los motivos de la separación

Ahora, durante una entrevista, el músico volvió a referirse a aquella relación y explicó por qué el final generó tanta repercusión. “Yo estaba en mi momento más peak de la música, ella también, muy conocida, nos separamos, todo el mundo quería saber por qué, si había infidelidad”, recordó. En ese sentido, consideró que la trayectoria mediática de la actriz también influyó en las versiones que circularon sobre la separación. “Siempre. Y aparte, ella siempre fue de ese perfil más polémico, más público. Entonces, siempre querían pinchar por ese lado”, expresó.

Sin embargo, el cantante fue contundente al descartar que hubiera existido una traición o un conflicto importante que provocara la ruptura. Por el contrario, explicó: “Pero no, terminó bien la relación. No pasó nada. Simplemente, terminó. Los dos éramos distintos, pensábamos distinto sobre alguna que otra cosa”.

Rusherking habló de los motivos de su separación con la China Suárez

Durante la conversación, Elizalde también quiso saber si la diferencia de edad había influido en el final del noviazgo. Lejos de esquivar la pregunta, el artista reconoció que ese fue uno de los aspectos que más pesaron en aquel momento, especialmente porque ambos tenían realidades muy distintas. “La edad, obviamente. Sí, sí, sí. Yo era muy chico, realmente. O sea, más allá de que uno por ahí piensa que te podés adaptar a la vida que tiene el otro. Ella tenía una familia, tenía toda una vida construida y para mí en su momento era difícil”, aseguró.

El músico descartó que hubiera existido una infidelidad durante su relación con la actriz

De esta manera, el músico dejó en claro que, mientras Suárez ya era madre de tres hijos y tenía una dinámica familiar consolidada, él todavía estaba atravesando una etapa de crecimiento personal y profesional. Aunque en aquel entonces intentó adaptarse a esa realidad, con el paso del tiempo comprendió que las diferencias entre sus estilos de vida eran más importantes de lo que había imaginado.

En ese sentido, reflexionó sobre cuánto puede transformarse una persona durante los primeros años de la adultez y cómo esa evolución también modifica la manera de entender las relaciones. “Sí, a partir de los veinte, tres años es un montón. Crecés mucho, cambiás mucho de cómo ves las cosas”, expresó.

Así, Rusherking dejó atrás las especulaciones sobre una posible infidelidad y atribuyó el final de su relación con la China Suárez a las diferencias personales, la edad y las distintas etapas de vida que atravesaban.