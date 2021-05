Horacio Cabak cruzó a Rocío Oliva: “Va a tener que demostrar en la Justicia que engañé a mi mujer”

La escandalosa separación entre Horacio Cabak y Verónica Soldato sigue sumando nuevos capítulos. Luego de que Rocío Oliva fuera señalada como la “tercera en discordia” y apuntara contra la esposa del conductor de La jaula de la moda, el periodista sostuvo que la expareja de Diego Maradona va a tener que “demostrar en la Justicia que engañó a su mujer”.

Este viernes, Cabak decidió abandonar el programa de Polémica en el bar (América) porque en la mesa iban a continuar discutiendo los rumores de infidelidad que esta semana lo tuvieron como protagonista. “Pregunté si iban a seguir tocando el tema, me dijeron que sí, entonces dije que no iba a hablar más. No voy a renunciar, mientras no se hable del tema”, dijo en las afueras del estudio en una nota con el ciclo El show de los escandalones.

Esa decisión se extenderá por unos días, al menos, hasta que se calme la tormenta mediática alrededor de su matrimonio. Cuando se comenzó a insinuar que el periodista mantenía un affaire con Oliva, la panelista salió a declarar que no tenía ninguna relación fuera de lo laboral con Cabak pero, lejos de calmar la situación, se desató una nueva polémica: “Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quien la engañó, así deja de denunciar a las demás mujeres porque si no todos los días va a ser una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón”, dijo.

El testimonio de Horacio Cabak - Fuente: América

A Cabak, que en ese momento se encontraba en el canal, no le cayeron bien sus dichos y expresó sobre el escándalo: “Están involucrando gente que no tiene nada que ver”. Una de ellas fue la panelista de Los ángeles de la mañana, Mariana Brey, quien también debió desmentir las acusaciones.

Por otro lado, el abogado de Rocío, José Vera, aseguró que su cliente tiene intenciones de iniciar acciones legales contra Soldato por haberla difamado. Frente a esta noticia, Horacio contraatacó: “Mi mujer es mi mujer y Rocío Oliva no sé, no hablé con ella. Mi abogado va a hablar en nombre mío y el de mi mujer con ella. Yo dije que con Rocío Oliva no tengo nada que ver y ella dio por sentado que yo engañé a mi mujer. Va a tener que demostrar en la Justicia que engañé a mi mujer”.

La disputa surgió luego de que Soldato hablara con Ángel de Brito y le manifestara sus sospechas sobre Oliva. “La intimamos a la señora Verónica Soldato para que ratifique o rectifique la información que dio. Los periodistas Ángel de Brito y Jorge Rial confirmaron que ella fue la fuente de información”, dijo el letrado Vera.

LA NACION