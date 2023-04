Las explosivas declaraciones de Jimena Barón sobre su conflicto con Gianinna Maradona por Daniel Osvaldo

escuchar

Aunque la pelea entre Gianinna Maradona y Jimena Barón parecía haber quedado en el pasado como un drama más en la historia de la farándula argentina, en los últimos meses volvió a resurgir luego de que la cantante lanzara “La Araña”, un tema en el que relata la traición que sufrió por parte de una amiga cercana. A pesar de que la cantante no dio nombres, sus fans no tardaron en descubrir que se trataba de una indirecta hacia la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona. Ahora, sus teorías se confirmaron cuando, en el marco de su entrevista en La Caja Negra (FiloNews), “La Cobra” apuntó contra su examiga y la trató de “robamaridos”.

Las explosivas declaraciones de Jimena Barón sobre su conflicto con Gianinna Maradona

A finales de octubre de 2021 y tras varios años sin sacar nueva música, Jimena Barón volvió a ponerse en boca de todos con el estreno de “La Araña”, una canción que, al igual que otros de sus grandes hits como “La Cobra” y “La Tonta”, reflejó en su letra una de las duras experiencias que vivió en el plano del amor.

Sin embargo, en esta oportunidad la ex Casi Ángeles no apuntó contra quien fue su pareja, sino que habló de una traición todavía más dolorosa: la de una amiga.

“¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? ¿Qué fue al final mi amiga? La que tanto me quería me engañaba. Yo confiándole tanto dolor ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó ”, entonó la cantante en un estribillo que, para quienes conocen sus historias de amor y desamor, fue una clara indirecta hacia Gianinna Maradona.

Barón nunca confirmó que la inspiración fuese su pelea con la hija del 10, quien habría mantenido relaciones con Daniel Osvaldo mientras él seguía en pareja con la actriz, pero en una reciente entrevista dejó en claro que, efectivamente, basó la letra en esa experiencia.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo estuvieron en pareja y tuvieron un hijo juntos Instagram

Después de remarcar que no le importa si alguien se sintió ofendido o identificado con la explosiva canción, Julio Leiva -el periodista a cargo de la nota- quiso saber si había recibido algún reclamo tras el estreno. Picante, JMena replicó: “Una falta de respeto, lo único que falta. ¿Falta de respeto? ¿Yo en serio soy la que faltó el respeto? Mirá vos. Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de tu amiga, pero bueno, en mi barrio, por lo menos, esos son los códigos”.

¿Qué pasó entre Gianinna Maradona y Jimena Barón?

Desde 2012 hasta 2015, Jimena Barón y Daniel Osvaldo estuvieron en pareja, tiempo en el que nació su único hijos juntos, Morrison “Momo” Osvaldo. Después de vivir un tiempo en Europa mientras el ahora exfutbolista construía su carrera deportiva, se instalaron nuevamente en la Argentina en una casa cuya vecina era la amiga cercana de la cantante, Gianinna Maradona.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona blanquearon su relación en el 2021

El noviazgo terminó en medio de escándalos, rumores y acusaciones de maltrato. No obstante, principal motivo habría sido que Barón encontró a su novio y a su amiga juntos. Como si fuera poco, en el 2021, la hermana de Dalma y el ahora cantante oficializaron su noviazgo ante el público, aunque diversas versiones indican que comenzaron a salir mucho antes, incluso cuando él seguía con la mamá de Momo. Actualmente, están separados.

