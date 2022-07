Sabrina Rojas recordó su estremecedora experiencia con la muerte en el velatorio de su papá: “Sentí que estaba”

Sabrina Rojas habló sobre la muerte de su padre y lo que significó para ella su velorio. La modelo fue invitada este sábado a PH: Podemos Hablar (Telefe), y se refirió a la experiencia que tuvo luego del fallecimiento del hombre y cómo esto cambió su visión de la vida en general para enfrentar la partida de otros seres queridos.

Además de Rojas, participaron de esta emisión del programa de entrevistas el cantante Leo García, la periodista Érica Fontana, el animador infantil y actor Diego Topa y la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez. Como es habitual en cada uno de los ciclos, antes de sentarse a la mesa y conversar entre todos los protagonistas hay una ronda de preguntas y consignas en las que cada figura debe acercarse al medio de la escena y contar su experiencia.

En este caso, la consigna fue: “Los que vieron la muerte de cerca”. Curiosamente, todos los invitados se acercaron hasta donde estaba el conductor Andy Kusnetzoff para relatar sus recuerdos relacionados al tema.

Inmediatamente, la modelo y expareja de Luciano Castro se animó a hablar. Aunque otros optaron por contar experiencias propias en las que estuvieron cerca de morir, la actriz recordó que vivió de manera muy intensa la partida de su papá. “Yo tuve la suerte de nunca ir a un velorio. No había tenido una muerte cercana, entonces nunca había ido”, comenzó a decir Rojas.

Sabrina Rojas recordó lo que significó la muerte de su papá

Luego, siguió: “Cuando murió mi papá, fue la primera vez de todo”. La modelo recordó que esa madrugada había estado junto a su padre, cuidándolo. “Murió más al mediodía, cuando yo ya estaba yendo a relevar a mi hermano, pero hubo algo que me flasheó mucho”, rememoró.

“Cuando llegó el momento del velorio no quería entrar, porque no quería verlo así, quería recordarlo vivo”, afirmó visiblemente emocionada. A pesar de su intención inicial, finalmente decidió estar.

Sabrina Rojas está en pareja con el Tucu López y su ex Luciano Castro con Florencia Vigna; habitualmente se los puede ver compartiendo la tenencia de sus dos hijos instagram @rojassasi

“Por una cosa u otra terminé entrando y lo terminé besando y todo. Algo que me flasheó mucho es que me di cuenta de que él no estaba ahí, de que era solo su cuerpo. Ahí entendí que somos un envase. Fue muy literal, lo tocaba y lo besaba. Pero ahí me di cuenta de que él no estaba más”, reflexionó.

En esa misma línea, detalló cómo impactó este hecho en su manera de pensar sobre la vida y la muerte. “Ahí es cuando te empezás a preguntar si ahí se termina o si hay algo más”, manifestó. Por último, Sabrina Rojas afirmó que tuvo muy presente el vínculo con su papá y que lo sintió allí con ella todo el tiempo: “Sentí que estaba en otro plano, pero que estaba. Tal vez yo tengo una conexión de recordarlo y de pedirle cosas. No conexión física, pero sí conexión con la muerte, entender que somos un envase”.

Luego de este momento tan emocionante que se vivió en el programa, el ciclo continuó con las experiencias vinculadas a la consigna de Topa y García respectivamente.