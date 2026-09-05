Sabrina Rojas habló de cómo está hoy su vínculo con Pepe Chatruc e hizo una revelación

Dicen que “donde hubo fuego, cenizas quedan” y esta frase parecería aplicar a la perfección a la situación actual de Sabrina Rojas y José “Pepe” Chatruc. A menos de un mes de confirmar la separación, y luego bailar juntos y abrazarse en un reconocido boliche porteño, la modelo se refirió a la posibilidad de una reconciliación y sorprendió al revelar que aún tiene sentimientos por su ex.

En la emisión del viernes 4 de septiembre de Pasó en América (América TV), Natalie Weber le recriminó a Sabrina Rojas el hecho de que le ocultara información sobre su encuentro con Chatruc. “Estoy un poco enojada con alguien que yo creí que era mi amiga”, dijo.

José Chatruc y Sabrina Rojas confirmaron su separación a principios de agosto a través de un posteo en redes sociales (Foto: Instagram @rojassasi)

Pero, ¿qué sucedió? En Sálvese quien pueda (América TV) entrevistaron al exfutbolista y le comentaron que lo vieron con Rojas en un boliche “a unos segundos de besarse”.

“Nos queremos mucho, tenemos linda relación. Nos quedamos tomando algo y después fuimos juntos a bailar y nos dimos un abrazo”, expresó Chatruc. “Nos separamos hace muy poquito y no nos peleamos, entonces tenemos buena onda”, remarcó. Si bien admitió que no estaba seguro de una “segunda vuelta”, hizo énfasis en que aún tienen un “lindo vínculo”. “Cuando la veo, le tengo cariño y nos queremos. (...) Es difícil no tenerle ganas a Sabrina... Es una mujer muy linda”, sentenció.

Luego de que pasaran la entrevista en su programa, Rojas, que intentó hacerse la desentendida frente a los reclamos de su amiga por no haberle sido honesta sobre su encuentro con su ex, dijo que “no pasó nada” cuando se vieron, pero que el abrazo que se dieron fue con “manito en la cintura”.

Recientemente, el exfutbolista y la conductora estuvieron juntos en un boliche porteño (Fuente: Instagram/@chatrucjose2)

“Coincidimos en un restaurante, entonces él después se vino a mi mesa y nos quedamos charlando un rato largo, largo, largo…”, explicó, para demarcar la extensa duración de la conversación. Dijo que después fueron a un boliche y, al verlos juntos, varias personas pensaron que se reconciliaron, pero ella lo negó.

“Estuvimos juntos un rato. Bailamos, tomamos unos tragos y yo en un momento dije: ‘Me voy. Chau, Pepin, me voy’. Me fui a bailar a otro lado con mis amigas y él se quedó ahí con sus amigos”, recordó. Sin embargo, cuando Weber le preguntó si de no haberse tenido que ir a otro lado hubiese continuado la velada junto a Chatruc, sostuvo: “Tal vez... no sé...”.

"Todavía me gusta un poquito", dijo Rojas sobre Chatruc (Foto: RSFOTOS)

Por último, comentaron que el exfutbolista cumple años en noviembre y Rojas indicó que, si bien aún no recibió la invitación, él dijo que iba a incluirla en la lista. “Para mí falta un montón; si llegamos solteros, por supuesto que voy, porque no sabés lo que son los festejos de Chatruc, tenemos que ir todos, es un fiestón. Pero si Pepe se pone de novio, tal vez no me invita... o a lo mejor yo estoy de novia y mi pareja me dice: ‘No vamos a ir a la fiesta de tu ex’. De acá a noviembre falta tanto...”.

Aunque insistió en que si para esa fecha está soltera va a asistir, también admitió que se iría con él: “Todavía me gusta un poquito. Estoy”. De esta manera dejó en evidencia que los sentimientos aún están vigentes. Si bien de momento están separados, dejó claramente la puerta abierta a un reencuentro.