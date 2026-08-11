Sabrina Rojas sorprendió con una revelación tras su separación de José Chatruc

La separación de Sabrina Rojas y José Chatruc despertó repercusiones en el ambiente; tanto fue así, que la propia protagonista aprovechó el espacio en Pasó en América (América TV) —ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli— para hablar al respecto y sorprendió con una inesperada revelación.

Sabrina Rojas rompió el silencio tras su separación de José 'Pepe' Chatruc (Foto: Captura TV)

“Nos despedimos para siempre. La despedida fue para siempre”, aseguró la modelo este lunes al aire sobre su noviazgo con el exfutbolista. Ante el diálogo distendido con sus compañeros de ciclo, la conductora aseguró que, tras la ruptura con quien estuvo en pareja seis meses, “no volvió a hablar”. “Nos mensajeamos apenas hoy algo”, agregó.

Sin vueltas, continuó: “El sábado salí. Después de que me separé de la familia y logré ser feliz después de ese dolor, me doy cuenta de que todo lo demás es disfrutar, pasarla bien”.

Pese al contundente relato de Rojas, el panel quiso saber si cabe la posibilidad de que puedan reconciliarse. Aunque negó que pudiera encontrarse nuevamente con su ex desde el amor, no descartó algún que otro encuentro esporádico: “Ah, sí, si estamos aburridos, Pepe, podés”.

Sabrina Rojas y José Chatruc estuvieron juntos durante seis meses (Foto: RSFOTOS)

La inmediatez de las reacciones en las redes sociales tampoco pasó inadvertida para la conductora, quien admitió su asombro ante la velocidad con la que aparecieron los primeros mensajes después de confirmar la noticia. “Me sorprendió que, ni bien subí el posteo, al instante apareció gente. Me impresionó con la inmediatez con que reaparece gente vieja y conocida”, contó entre risas.

Para cerrar, Rojas detalló con picardía el “código” de quienes buscan una oportunidad apenas la soltería vuelve a ser oficial: “Aquellos que estaban presentes en mi vida antes de la relación desaparecieron mientras estuve en pareja, y ahora volvieron a aparecer de la nada”, concluyó con humor.

Consultada sobre si había cedido ante alguna de estas insinuaciones virtuales, la modelo fue categórica: “No respondí a nadie nada. Pero ni siquiera un like”. Aunque reconoció el impacto de algunos mensajes, dejó en claro que la idea de embarcarse en un nuevo romance aún no está en sus planes.

En esa misma línea, cuando el equipo le preguntó si ya había recibido algún piropo tras hacer pública la ruptura, Sabrina marcó cancha sobre su situación actual: “No, tirar, tiran siempre, pero yo no estoy para eso”.

La noticia de la separación de la actriz de 46 años y el exfutbolista de Racing de 49 llegó luego de que Sabrina realizara este lunes un posteo en su cuenta de Instagram. “Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, empezó.

En ese sentido, dio a entender que no hubo terceros en discordia, sino más bien un desgaste como pareja: “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”.

Así anunció Sabrina Rojas su separación de José Chatruc

Y concluyó con un halago para su examor: “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”. Luego agregó un “fin” junto a un corazón para dar a entender que el final de su relación parecería haber sido en buenos términos.