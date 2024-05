Sabrina Rojas reveló por qué hoy se lleva mejor con Luciano Castro

Escuchar

En 2021, tras más de una década juntos y dos hijos en común, la relación de Luciano Castro y Sabrina Rojas llegó a su fin. Ambos lograron forjar un buen vínculo por el bien de los niños e, incluso, sumaron a sus nuevas parejas en actividades familiares. No obstante, hoy, que ambos están solteros, esos encuentros de los cuatro son cada vez más frecuentes. Por ello, la actriz se sinceró respecto a por qué “fluye” más el vínculo con su ex.

Durante los últimos meses, Castro y Rojas dieron mucho de qué hablar. Luego de que él se separara de Flor Vigna -tras dos años y medio de relación-, las especulaciones de un posible regreso con su ex no tardaron en aparecer. No obstante, ambos dejaron en claro que no había intenciones de volver a ser pareja y que sus prioridades eran Fausto y Esperanza. A raíz de esto, el viernes, durante una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Sabrina reflexionó sobre el momento más difícil que vivió tras la separación y contó cómo es el vínculo que tiene actualmente con el actor.

En diálogo con Socios del espectáculo, Sabrina Rojas recordó cómo fue su separación de Luciano Castro (Foto: Captura / eltrece)

Una de las primeras cosas que le preguntaron fue cuándo sintió que ya no estaba enamorada del exprotagonista de Valientes. “Me pasó, muy literal, en el último tiempo nuestro, eso de sentir sus ruidos y decir ‘Dios mío que se vaya’. Que supongo que a él le pasaba conmigo, no es que me hago la empoderada. Seguramente él también tenía una necesidad de salir de ahí”, dijo Rojas.

“Pero me di cuenta de que se me había ido el amor, después de que nos separamos. Yo me separé con un dolor... sentía que no me iba a poder volver a enamorar. Yo me separé sintiendo que lo amaba”, reconoció, y en este sentido reparó en que se trató de un duelo que venían haciendo desde hacía mucho tiempo.

"Yo me separé sintiendo que lo amaba", dijo Sabrina Rojas Instagram

“Lo bueno que nos pasó es que ya estábamos muy gastados. Nos habíamos intentado separar tantas veces que la última ya estábamos curtidos y gastados, entonces fue menos dramático el resolverlo. Pero yo el dolor... Ay, sentí que me moría. Y me di cuenta después, cuando me separé, a los meses, que en realidad era el proyecto de familia lo que amaba”, se sinceró la exprotagonista de Desnudos.

Asimismo, recordó lo difícil que fue la primera vez que llevó a sus hijos a la casa de Luciano: “Te juro que lo cuento y es algo corporal que se me vuelve. Dejarlos con la mochila en su casa y decir ‘¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esto?’”. No obstante, advirtió: “Después te das cuenta de que la parte buena de estar separada es que hay dos o tres días que estás sin hijos, que te dedicas a vos”.

Castro y Rojas junto a sus hijos, Fausto y Esperanza (Foto: Instagram @rojassasi)

En este sentido, fue consultada respecto a las actividades familiares que comparte actualmente con Castro y sus hijos, Fausto y Esperanza: “Cuando estamos en pareja es verdad que se nos hace un poco más difícil, primero porque tal vez tengo más ganas de estar con mi novio que con Luciano, y segundo porque a veces las parejas no lo entienden y somos más personas las que tenemos que coincidir con horarios”.

“Ahora que estamos solos hace un tiempo, fluye más, ya no dependemos de preguntarle al otro”, aseguró Sabrina Rojas. Cabe recordar que mientras ella estaba en pareja con el ‘Tucu’ López y Castro con Vigna, los cuatro solían compartir algunas actividades y eventos vinculados con los niños.

LA NACION