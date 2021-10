Sabrina Rojas se enteró por televisión de los rumores de noviazgo entre Luciano Castro y Flor Vigna

Después de once años juntos y de ubicarse entre las parejas más queridas del ambiente, Sabrina Rojas y Luciano Castro confirmaron su separación en mayo del 2021, aunque aseguraron que todo se dio en buenos términos. Apenas unos meses después, ella blanqueó una relación con El Tucu López. En las últimas horas comenzaron a circular rumores que vinculan al actor con Flor Vigna y, como no podía ser de otra manera, muchos buscaron la opinión de la modelo.

Según informó Maite Peñoñori en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), la exbailarina de La Academia y Castro fueron vistos juntos en un gimnasio de nona norte. “Es un lugar donde ella suele entrenar con Julieta Puente. Casualmente Luciano empezó a entrenar ahí después de separarse. Quizás se conocieron ahí”, aseguró la panelista.

Las dos estrellas llegaron al establecimiento juntos y hay fotos que demuestran que también se fueron en la misma camioneta. De acuerdo a quienes estaban haciendo ejercicio dentro del gimnasio, se los vio a los dos a los besos.

La foto de Flor Vigna y Luciano Castro que mostraron en Los ángeles de la mañana como prueba de la relación Captura

Para aclarar los rumores, Pía Shaw decidió acudir a una fuente confiable y llamó directamente a Sabrina Rojas para saber si, como tiene tan buena relación con Castro, él le había hablado de Vigna. Sin embargo la respuesta no fue para nada satisfactoria ya que la exesposa del actor no se había enterado de este supuesto noviazgo.

“No tenía idea. No voy a opinar, ya es cosa de Lu”, contestó la actriz y modelo quien está oficialmente en una relación con el Tucu López. Avanzada su conversación con la panelista, aclaró que se enteró de los rumores porque lo había visto en la televisión.

Sabrina Rojas y el Tucu López en una historia de Instagram Instagram

El caso de Sabrina Rojas es totalmente diferente. Ella ya hizo más que oficial su relación con el locutor de radio a quien conoció un par de meses atrás cuando fue a ver Sex, la obra José María Muscari.

“Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada malo. Me pongo contento porque Sabri está contenta. Y si mis hijos la ven contenta es un golazo”, expresó Castro luego de que se hiciera público el noviazgo de Rojas y López. Además dijo que él se había enterado del vínculo mucho antes de que trascendiera a los medios.

Aunque el matrimonio terminó de forma inesperada para los fans de la pareja, los dos aseguraron que iban a continuar siendo una familia por el bienestar de sus dos hijos, Esperanza y Fausto.

Luciano Castro y Sabrina Rojas estuvieron once años juntos Instagram

“Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre”, precisó Sabrina tras la ruptura y posterior blanqueo de relación con su actual pareja.