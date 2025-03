Rating de Gran Hermano: de la pelea entre el Tridente versus los Causas y el Golden Ticket a la sorpresiva eliminación de uno de los participantes

Telefe decidió cambiar de día la gala de eliminación de Gran Hermano por el fin de semana extra largo de carnaval. Así fue que este lunes se enfrentaron al voto del público que les permitiría o no seguir dentro de la casa, Sandra Priore, Renato Rossini, Katia Fenocchio, Gabriela Gianatassio, Juan Pablo De VIgili y Eugenia Ruiz.

La semana que pasó fue muy intensa dentro del reality, ya que hubo varias sanciones y una jugada de Santiago Algorta que dividió nuevamente la casa y desató un fuerte enfrentamiento entre el grupo de los Causas, que integran Ulises Apóstolo, Renato y Chiara Mancuso, versus el tridente conformado por el participante uruguayo, Luciana Martínez y Luz Tito. Todo comenzó cuando el lunes, la hija de Claudio Mancuso ganó la prueba del liderazgo y se le otorgó el beneficio de fulminar a dos de sus compañeros. Los elegidos fueron Juan Pablo de Vigili y Katia Fenoccio. Pero, sorpresivamente, tras haber detectado que tanto ella como Sandra habían hablado de un grito del exterior, algo que está prohibido en el programa, Gran Hermano decidió sancionarlas. La pescadora de La Plata fue directamente a placa y a la líder no sólo le anularon sus votos, sino que el Big la nominó para la semana próxima y les quitó la fulminante a Devi y a la Tana. Además, castigó al jugador peruano por haber dado información del afuera y lo dejó también en la cuerda floja, ya que lo sumó al grupo de los nominados. Todos estos cambios modificaron la estrategia de los votos de los participantes que tuvieron que cambiar de idea durante la emisión en vivo del programa del miércoles.

Pero lo que podía haber sido la polémica de la semana quedó reducida a nada, en comparación al fuerte enfrentamiento que se dio dentro de la casa por la repartija de llaves que hizo Santiago, tras ganar ese beneficio al atender el teléfono rojo. El jueves, los participantes “originales” respondieron una cantidad de preguntas, que les hizo Santiago del Moro, para ganar más oportunidades de cara al desafío que tendrán el martes para ganar un auto 0km. Tato ganó diez llaves, Luciana cinco y tres se las regaló Santiago ‘Bati’ Larrivey. Martina Pereyra obtuvo cinco llaves extras y tiene ocho en total, tres se las regaló Marcelo Carro, Sandra se adueñó de cinco extras y tres se las dio Lorenzo de Zuani. Katia obtuvo cinco llaves, Ulises tiene seis llaves, gracias a Gabriela y Renato que se las otorgaron, Juan Pablo tiene tres llaves gracias al regalo de Selva Pérez. Chiara obtuvo tres llaves por un regalo de Lucía Patrone y Luz tiene tres gracias a la donación de Eugenia. Pero la jugada del participante uruguayo hizo explotar todo, ya que decidió quitarle tres llaves a La Tana, a Devi, a Apóstolo y a Mancuso para dárselas a quienes siente más cerca dentro de la casa: Luz, Luciana, Sandra y Martina, argumentando que son las personas de confianza dentro del reality.

La gala de Gran Hermano

Los comentarios no tardaron en llegar, si bien Selva expresó delante de todos su fastidio porque ningún “nuevo” había recibido alguna llave, el resto prefirió analizar la jugada en privado. El primero que señaló a Tato fue Devi que advirtió que “este podría ser el primer paso en falso de Santiago porque ni su propio grupo estuvo de acuerdo con lo que hizo”. Y eso es cierto ya que Luz lo cuestionó mientras que Luciana estuvo de su lado. Por su parte, Sandra le advirtió que a Chiara no le gusta perder mientras que Mancuso le confesó a su grupo que estaba enojada porque Algorta le había dicho lo importante que era ella para él dentro de la casa. En medio de esta guerra, Gastón Trezeguet, analista del reality, reveló en su cuenta de X que " ella está odiada con Tato y el tridente porque no la dejaron ser parte de ellos”.

Espiando la Casa arrancó con un piso de 8,8 de rating que le dejó Telefe Noticias y la presencia de participantes de las tres ediciones del programa, a la espera del lanzamiento de la competencia para conseguir dos lugares en el reality con los Golden Tickets. Dentro de la casa, los jugadores formaron una comparsa para festejar el carnaval, antes de la salida de uno de ellos. La gala trepó a los 13 puntos cuando Santiago del Moro anunció que Sandra era la primera salvada con el 6.03 % de los votos. A pesar de que la mayoría de sus compañeros querían que se fuera, el público decidió que continúe en el juego. La segunda en salir de placa fue Eugenia con el 8.5%, seguida de Juan Pablo con el 12.2 % y Gabriela con el 31.7%. Renato y Katia quedaron en la cuerda floja, la tensión subía al igual que los números que llegaron a una marca máxima de 14,8 en la noche en la que los televidentes eligieron que el participante peruano deje el reality con el 57.5% de los votos.

Moskita Muerta Por