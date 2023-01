Sahmaran: de qué trata el nuevo drama turco de ocho capítulos que ya es un éxito en Netflix

escuchar

Se estrenó el 20 de enero, pero en apenas cuatro días consiguió posicionarse entre las 10 series más vistas de Netflix en la Argentina. Sahmara, un drama de misterio de origen turco que relata la travesía de Sashu, una joven que busca a su abuelo, en medio de un clima que mezcla la mitología y el terror, aterrizó en la plataforma de streaming para convertirse en todo un éxito entre sus suscriptores.

Serenay Sarikaya da vida a Sahsu, una joven que está decidida a enfrentarse a su abuelo, quien abandonó a su madre años atrás. Pero en el camino se involucrará con una comunidad misteriosa, denominada Mar, que son descendientes de Sahmaran. La leyenda cuenta que este es uno de los mayores símbolos de amor y sabiduría y su etnia aguarda a que se complete la profecía histórica con la llegada de Sahsu.

'Sahmaran' se posicionó en el top 10 de la Argentina

La serie, que consta de 8 capítulos de alrededor de una hora y fue dirigida por Umur Turagay y creada por Pınar Bulut, cuenta también con el protagonismo de Burak Deniz, quien da vida a Maran. Entre el misterio, el terror y las aventuras lideradas en un ambiente mitológico, el resto del elenco está conformado por Mustafa Ugurlu (Davut), Mert Ramazan Demir (Cihan) y Mahir Günsiray (Ural), entre otros actores y actrices. Además, Netflix cuenta con otras series de origen turco, como Mi otra yo, Condena de amor o Medianoche en el Pera Palace.

La película que lidera el ranking de Netflix

Las películas y series basadas en hechos reales son todo un éxito en la plataforma de streaming. Además, las historias que involucran como protagonistas a los animales captan aún más la atención del espectador. Así sucedió con Perro perdido (Dog gone), un film dramático que aterrizó en Netflix el 13 de enero y que en su primera semana consiguió liderar el ranking en la Argentina, con más de 18 millones de horas de reproducción acumuladas.

Perro perdido lideró el ranking de Netflix en la Argentina en su primera semana.

Un hombre y su hijo se sumergen en una intensa búsqueda por encontrar a Gonker, un golden retriever que vive con ellos y que adoptaron como miembro de su familia. Pero la inquietud por la desaparición del animal se incrementa por un notable contratiempo: el perro padece la enfermedad de Addison y, si no recibe una medicación de inyección cada 30 días, morirá. La película se rodó en los senderos de los montes Apalaches, cerca de la zona de Blue Ridge Parkway (Estados Unidos).

El film, dirigido por Stephen Herek, se basó en el libro Dog gone, a lost pet’s extraordinary journey and the family who brought him home, escrito por Pauls Toutonghi. El autor de la novela se inspiró en la historia de Fielding Marshall, quien vivió este suceso hace más de dos décadas, en 1998. El hombre encontró el apoyo que necesitaba en Gonker, luego de atravesar el duelo de perder a su hija y separarse de su pareja. Además, la madre de Marshall instaló un centro de mando en su hogar, con un mapa detallado y con llamadas constantes a la policía, a los hospitales veterinarios y a los medios de comunicación.

LA NACION