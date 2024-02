escuchar

Santi Maratea se alejó de las redes sociales y de los medios de comunicación, luego de protagonizar una serie de colectas con fines benéficos para distintas causas que incrementaron aún más la popularidad del influencer, que cuenta con tres millones y medio de seguidores en Instagram. El activista contó que atravesaba un difícil momento personal y recientemente dio más detalles de su temporal desaparición, pero también sorprendió a todos con la puesta en marcha de un nuevo proyecto solidario.

Santi Maratea se sumergió en una colecta por Independiente (Fuente: Archivo/ Ricardo Pristupluk)

Una de las últimas iniciativas de Santi Maratea fue el llamado a recolectar fondos para saldar la deuda millonaria que acumuló el club de Independiente, una causa que generó tanta ambición como polémica. Ante las críticas que aseguraban que parte del dinero no era destinado al fin que se indicaba, el influencer se alejó de los medios de comunicación y las redes sociales y, en su reaparición, apuntó que sintió “mucho estrés” y que recibió la “persecución” del gobierno de Alberto Fernández.

Pero, este fin de semana largo de Carnaval, el activista regresó con una nueva colecta a poner en marcha. Se trató de un pedido de ayuda económica para Pablo, un joven en silla de ruedas que requiere de una operación para comenzar su rehabilitación. “Día especial”, señaló Maratea desde el club de Ezeiza, donde contó que conoció al protagonista de la historia.

“Pablito necesita recibir una operación en México para volver a caminar”, detalló el influencer. Y siguió: “Hacía varios meses que no lo veía y hoy vino a tomar unos mates al club. Le dije: ‘Che, ¿y si arrancamos la colecta ahora? Así, sin pensarlo mucho’. Y obvio él me dijo que sí”.

Santi Maratea destacó la perspectiva de Pablo para enfrentarse a las situaciones de la vida. “Es un chabón que me cae muy bien desde que lo conocí. Es un pibe que tiene una vida complicada, tiene un hijo, y no se victimiza. Siempre está ahí, buscando resolver, avanzar y solucionar. Aunque obviamente hay cosas que le exceden, como la plata. Por eso, me parece que le podemos dar una mano para que, eventualmente, pueda volver a caminar”, aseveró.

Cuánto dinero necesita Pablo para su intervención

El activista presentó a Pablo, el protagonista de la historia, quien contó en primera persona su situación, a través de las Stories de Instagram de Maratea. “El sistema nervioso está compuesto por el cerebro y todas las terminaciones nerviosas, que son como cables de neuronas que llevan la señal del cerebro al cuerpo. Después, tenés la columna vertebral y la médula espinal adentro. Mi cuerpo está bien, pero lo que está cortado es ese cable, que no se regenera”, expresó.

Y añadió: “Entonces, la señal del cerebro de ‘pierna, movete’ no llega. Esta operación es un implante electrónico que te ponen en la espalda, que amplifica las ondas cerebrales y hace que la señal haga un puente por sobre la lesión. Ahí, empezás a recibir el estímulo del cerebro y podés empezar a trabajar”.

Así, Pablo destacó que posteriormente requerirá un gran esfuerzo, de la mano de los especialistas en rehabilitación, y agradeció a los posibles donantes: “Muchas gracias por el futuro apoyo”, señaló. Así, Santi Maratea estimó un presupuesto de 107 mil dólares, alrededor de 120 millones de pesos, y compartió el alias de “ayudaracaminar” para los interesados.