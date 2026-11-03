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Santi Maratea hizo un durísimo descargo tras las acusaciones en su contra y no se guardó nada: “Es mentira”

Tras su cruce con la China Ansa en PH Podemos Hablar, el influencer reapareció en Instagram y salió a responder los ataques que recibió

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El descargo de Santi Maratea
El descargo de Santi Maratea

Tras el fuerte cruce que tuvo con Josefina “la China” Ansa en PH Podemos Hablar (Telefe), Santiago Maratea reapareció en sus redes sociales para hacer un durísimo descargo tras las acusaciones en su contra. Fiel a su estilo, salió a responder y no se guardó nada. “Hay periodistas que, cuando no encuentran miles de personas que desconfíen, buscan a una sola y pretenden hablar en nombre de miles. Una cosa es representar un reclamo colectivo, otra es inventarlo”, sostuvo.

“Está circulando que se me hicieron demandas y mediaciones y yo nunca me presenté. Ahora escuchen lo que pasó. Supuestamente se hicieron dos mediaciones, a las cuales yo nunca me presenté, que son por daños y perjuicios. Eso lo cuenta Fernanda Iglesias y es mentira porque en las mediaciones no solamente me presenté, sino que yo mismo las hice a la influencer esta que anda queriendo instalar que el refugio de perros fue una estafa, que no se hizo nada y demás”, expresó el influencer en un video que publicó el lunes 2 de noviembre en su feed de Instagram.

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