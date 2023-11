escuchar

El sábado 11 de noviembre, Diana Zoe López García fue asesinada en manos de quien era su pareja, que la mató de una puñalada. El hombre confesó el femicidio ante la Policía y se encuentra detenido. La noticia causó conmoción en la sociedad, debido al importante rol que tenía la mujer en la comunidad trans al ser referente y luchadora por sus derechos. Fue la presidenta del Hotel Gondolín y trabajadora de la Casa Rosada. Conmovido por la pérdida, Santiago Maratea recordó a Zoe en Instagram, y remarcó el valioso trabajo que desarrolló.

“Lamentablemente, hoy vengo a traer una mala noticia, muy triste. La mayoría de ustedes recordarán una colecta que hicimos para el Hotel Godolín, que es una casa que recibe a chicas trans de todo el país, chicas que vienen a Buenos Aires y no tienen dónde quedarse ni el apoyo de nadie para conseguir trabajo. Entonces, el hotel es esta casa que recibe a las chicas y las ayuda a insertarse en la sociedad y en la Ciudad, que puede ser bastante salvaje”, detalló Santi Maratea a través de un video que publicó en sus redes sociales, tras una larga ausencia en esta plataforma que lo volvió masivamente conocido.

Diana Zoe López García tenía 47 años Captura Casa Rosada

En 2022, Maratea destinó una de sus campañas solidarias a recolectar dinero para destinar al Hotel Godolín -ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo-, que dicho por sus propias ocupantes había sufrido un “atentado transodiante” que derivó en un incendio que lo destruyó parcialmente. En ese entonces, el influencer colaboró con su reconocida labor en las redes sociales para que el lugar pudiera ser refaccionado y dio a conocer el importante rol social que tenía el sitio.

Desde los años ‘90, la comunidad trans trabajó desde el Hotel Godolín, cuando este fue clausurado por las malas condiciones que le ofrecía a sus huéspedes y allí ellas comenzaron a reformarlo para que fuese un lugar mejor, transformándolo en un centro cultural destinado a hospedar a aquellas personas trans que no tenían donde vivir y, además, a acompañarlas con una ardua función social desde allí.

Zoe ejercía el rol de presidenta del lugar. “Era una referente para las chicas del ‘Gondo’. Es una chica que estaba hace muchos años y que ayudó a muchas chicas del Gondo a que puedan trabajar, terminar sus estudios, ella pudo terminar los suyos. Trabajó toda su vida, pero a partir de la ley de Cupo laboral trans había empezado a trabajar en la Casa Rosada. Tuvo una función social toda su vida, el rol social que cumplió fue enorme. Lo más justo, dentro de una muerte tan injusta, sería que se la recuerde como una gran mujer”, reflexionó Maratea.

Asimismo, Maratea remarcó que hay versiones falsas acerca del crimen de Zoe y que esta pérdida se trata de una noticia “terriblemente” triste. En la misa línea, señaló que es propicio remarcar las “situaciones que tiene que vivir la comunidad trans en este país, el nivel de desigualdad y violencia que sufren todos los días”. “Una vez que entendés esto, podés empezar a entender por qué Zoe era tan importante y valiente”, agregó.

El hotel Gondolín recibe personas trans y travestis de todas las provincias de la Argentina (foto de 2017) Facebook / Gondo Gondolin

Visiblemente conmovido por la situación, el joven recordó las charlas que mantuvo con Zoe y sus compañeras del Gondolín, en la que supo de sus historias de vida, proyectos y sueños. “Realmente cuando me enteré de la noticia no lo podía creer. No lo puedo creer, era realmente una gran persona”, cerró.