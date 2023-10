escuchar

Este sábado, Mirtha Legrand contó con nuevos invitados a la mesaza de su programa en eltrece. Luis Novaresio, Carmen Barbieri, Ángel de Brito y Santi Maratea acudieron a La noche de Mirtha y compartieron una cena en la que atajaron anécdotas y revelaciones. Mientras el influencer aseguró que no tenía pareja y el periodista de LN+ se ofreció como intermediario; la icónica conductora protagonizó un arrebato e intervino en la conversación con una pregunta esporádica acerca del perfil que buscaría el joven.

La noche de este sábado, Santi Maratea fue uno de los invitados especiales al programa de Mirtha Legrand. La icónica conductora le consultó por su trabajo como influencer y su familia. “Está mi papá, mi madre falleció y tengo tres hermanos: Tomás, Lucas y Josefina”, expresó el ganador del Martín Fierro.

Al instante, Legrand apuntó: “Una muerte trágica, ¿no?”, en referencia a Mariana Chevallier Boutell, la mamá del influencer. “Sí, se suicidó”, acotó.

Posteriormente, la conductora le consultó a Maratea por su edad y aseguró que era muy joven. “Tengo 31. ¿Te lo parezco? Yo ya me siento... como que, al llegar a los 30, ya está”, advirtió. “¿Tenés mucha plata? ¿Sos rico?”, disparó Mirtha. “No, porque invierto mucha plata. Soy bastante suelto a la hora de invertir. Vivo bien”, respondió el influencer, que acumuló más de tres millones y medio de seguidores en Instagram.

Entonces, el único aspecto que le faltaba abordar a la conductora, que no deja títere con cabeza, era el amor. “¿Tenés pareja?”, expresó Legrand. “No, pero pronto, Mirtha”, anticipó Maratea. Ante la sorpresa de los asistentes, el influencer manifestó sus ganas de comenzar una relación. “Si me invitás de vuelta, por ahí, la próxima vez, te respondo que sí”, señaló.

Santiago Maratea destacó que se planteó iniciar una relación (Fuente: Instagram/@santimaratea)

Y continuó: “La última vez, también te dije que no estaba en pareja, pero de esa vez a esta, empecé a estar un poco más flexible a la idea de tenerla. Antes, en mis 20 años, me parecía que no, que era aburrido, que no era para mí”. “Vivo solo, en una casa grande... A veces, digo: ‘Podés estar con alguien’”, puntualizó.

Así, Luis Novaresio intervino en la conversación para realizar un ofrecimiento: “¿Abrimos el registro de pareja?”, advirtió. Maratea no se lo pensó dos veces: “Sí. ¿Me querés presentar a alguien?”, consultó, ante lo que el periodista destacó que su marido es un gran “celestino”, según sus propias palabras.

Santi Maratea manifestó su disposición para iniciar una relación

El conductor de LN+ le consultó al influencer por el perfil que suele buscar en una pareja. “¿Alguna característica? ¿Más chica, más grande...?”, preguntó. Pero Santi Maratea se mostró flexible a la hora de conocer a las personas. “No. Puede ser más chica o más grande. La verdad, no...”, apuntó.

Mirtha Legrand protagonizó otro sábado en su programa Captura

Pero fue interrumpido por Mirtha Legrand, quien disparó: “¿Hombre o mujer?”, a lo que el influencer señaló que se siente atraído por el género femenino. En tanto, Luis Novaresio aplaudió la pregunta de la conductora: “Bien, Mirtha, bien. Yo estaba dándole vueltas”. “Me di cuenta de que estabas rondando”, concluyó la Chiqui.