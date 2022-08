Santi Maratea reveló el insólito motivo por el cual no muestra el patio de su casa

Santiago Maratea se convirtió en uno de los influencers más famosos del país. A través de sus redes sociales, logró recaudar sumas millonarias para sus colectas solidarias, las cuales lograron grandes resultados. Pero, también hace uso de su cuenta de Instagram para contar algunos datos sobre su vida privada. Recientemente, se mudó y reveló el insólito motivo por el cual tomó la contundente decisión de no mostrar el patio de su nueva casa.

Actualmente, el influencer afronta una etapa de cambios en su vida y en estos días se está dedicando a acondicionar su nueva vivienda. En su cuenta de Instagram subió una serie de historias donde se pudo ver su habitación y parte de su placard con algunas prendas ya ordenadas. No obstante, se lamentó por no poder podido grabar el contenido desde su patio. Sin embargo, esta decisión no fue tomada al azar, sino que surgió por una razón muy particular que ahora decidió compartir con sus seguidores.

Santi Maratea contó el insólito motivo por el cual no muestra el patio de su casa

Si bien Maratea es una figura pública y con frecuencia muestra gran parte de su vida en las redes, también busca proteger un poco su intimidad, y eso incluye no mostrar el jardín de su nueva casa. Un episodio del pasado lo llevó a tomar una tajante decisión con respecto a este tema y recientemente se lo contó a sus fans.

“No hago historias desde el jardín porque una noche, hace ocho años, cuando volvía mi casa de la facultad, había un tipo parado en la puerta. Me dice: ‘hola Santi, te estaba esperando’”, contó el actor y aseguro que se asustó mucho con la presencia del hombre.

Por su parte, la persona le comentó que lo seguía en YouTube y que gracias a un video que subió, pudo distinguir su jardín y descubrir donde vivía. Con ayuda de Google Maps encontró su casa y se dirigió hasta ahí. Pero, además de eso, dijo algo que dejó completamente desconcertado a su ídolo. “Vino a decirme que se había operado las orejas para tenerlas como yo”, recordó.

Santi Maratea se mudó y contó detalles de su nueva casa (Instagram @santimaratea)

Santiago sostuvo que este dato lo descolocó en un 100%. Incluso le preguntó a la persona que había acompañado al hombre -que afirmaba todo lo que contaba su amigo- cómo eran sus orejas antes y él le explicó que eran normales. “El pibe había tenido un accidente de moto y mientras se recuperó durante meses, en cama, veía solamente mis videos. Me quería decir que gracias a mí como que salió adelante... ¡Y aparte después se operó las orejas para tenerlas como yo! Esa parte es re flashera”, reflexionó Maratea.

Santi Maratea le hizo una osada propuesta a Lali Espósito para alcanzar el objetivo de su nueva colecta

Desde hace un largo tiempo, Maratea se puso la camiseta y llevó adelante varias campañas solidarias y ayudar a muchas personas. En su última misión se propuso conseguir los 25 millones de pesos necesarios para arreglar un hotel que recibe y asiste a mujeres trans de todo el país. Pero, para lograr su objetivo, buscó como aliada, nada más y nada menos, que a Lali Espósito.

Santi Maratea le hizo una osada propuesta a Lali Espósito

“Estamos bastante bien, nos faltan menos de 10 millones ¿Cómo vamos a conseguir los 8 millones 500 mil que faltan? Chapándose a Lali”, dijo a través de un video. Y en la misma línea agregó: “Hablé con ella y dijimos lo siguiente: si con su fandom, que son millones, juntamos lo que falta, el 27 que ella hace su show en el Movistar Arena yo voy y nos comemos la boca”.