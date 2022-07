Santi Maratea apuntó duro contra los Kirchner y cuestionó el patrimonio de Máximo: “¿Cómo hizo los $400 millones que declaró?”

Santiago Maratea utilizó su cuenta de Instagram para hacer un extenso descargo sobre la situación política y económica que sufre el país, y apuntó directamente contra la familia Kirchner, más específicamente contra Máximo. El influencer dijo que está desesperanzado con el rumbo de la Argentina y cuestionó el patrimonio del hijo de Néstor y Cristina.

A través de una serie de historias, Maratea anunció que estaba próximo a lanzar una nueva colecta solidaria, pero aclaró que tenía miedo de no llegar al objetivo por la crisis que atraviesa el país, y criticó a la clase política. “Primero está la bronca de que nos roben, y después, la desesperanza de ver cómo hay gente que todavía defiende a los ladrones”, sostuvo el influencer y no tuvo ningún problema en ponerle nombre y apellido a su reclamo.

Santi Maratea lanzó un duro comentario contra los Kirchner

“Cuando ya es evidente que son ladrones y que viven a costa de nuestra plata, pongo un ejemplo que me enteré ayer: Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, tiene declarado 400 millones de pesos. ¿Cómo los hizo?”, se preguntó Maratea y aclaró: “Lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor”. En este sentido, volvió a cuestionar: “¿La herencia de Néstor? Porque si la herencia es de Néstor, cuando se muere Néstor, el hijo hereda la plata, ¿por qué tenía tanta plata Néstor?”.

El influencer apuntó además que Máximo Kirchner no puede haber heredado toda la fortuna de su padre, ya que también están Cristina, y su otra hija, Florencia. “Entonces, ¿cómo hizo Néstor para tener más de mil millones de pesos? Porque, que yo sepa, Néstor nunca tuvo una empresa, nunca vendió un producto. ¿Cómo hizo? ¿Manejó bien la plata? ¿Compró tierras e hizo de eso más plata?”, se preguntó Maratea y remarcó: “Porque los kirchneristas odian a los terratenientes, odian a la gente que tiene campo, odian la gente que tiene casas y departamentos y vive del sector inmobiliario. Entonces, ¿cómo no les molesta que Néstor haya sido tan multimillonario y tan poderoso, cuando todos sus discursos se basan en que la gente poderosa y millonaria llegó a ese lugar a costa de cag... en los vulnerables?”.

Santi Maratea apuntó contra la clase política (Foto: Inés Auquer/LA NACION) Inés Auquer - Brando

Maratea cuestionó a los militantes kirchneristas y los trató de “ciegos” y comparó a Máximo con Mauricio Macri. “Cuando decís: ‘che, ¿por qué Néstor tenía miles de millones de pesos, literalmente?’ No, porque él hizo su plata. ¿Pero cómo consiguió miles de millones de pesos? ¿Son ciegos? Y, por otro lado, si Máximo Kirchner es un tipo que nunca trabajó, pero tiene 400 millones de pesos heredados, es un hijo de rico, es Macri, es lo que critican de Macri”, argumentó.

“Ay, no, porque Macri viene una familia acomodada. Máximo Kirchner hereda 400 millones y el tipo labura en el Estado hoy. ¿Por qué? ¿Con qué facultades? Es el hijo de un millonario. Y no es que yo banque a Macri por decir esto, pero tengo un pensamiento crítico”, remarcó el influencer y agregó: “No soy un fanático un partido político, y una vez que no tiene más sentido de partido político, arranca tener errores, yo los arranco a defender volviéndome ciego. Es la única forma de defender que tienen, cegándose”.

Máximo Kirchner fue duramente criticado por Santi Maratea (Foto: Archivo)

“Un tipo que hereda 400 millones de pesos, ¿qué te puede enseñar de la vida? Sin embargo, es parte del Estado, trabaja ahí. Y si Máximo no heredó los 400 millones, que dé una charla Ted. ¿Cómo hizo máximo Kirchner, siendo freelance para hacer 400 millones de pesos sin montar una empresa, sin vender un producto. ¡Que dé 300 charlas Ted! ¡Porque es increíble!”, cerró.