Santi Maratea defendió los planes sociales y apuntó contra la “beneficiaria viral”, Mariana Alfonzo: “Es una vergüenza”

Santiago Maratea utilizó sus redes sociales para dar su opinión sobre Mariana Alfonzo, la mujer que se convirtió en tendencia por hablar acerca de los planes sociales que cobra.

Por un lado, el influencer se mostró a favor de la asistencia que provee el Estado para aquellas personas que lo necesitan. Además, aclaró que Alfonzo no representa al conjunto de beneficiarios de las prestaciones que otorgan.

A través de una serie de historias, Maratea se refirió al descargo que Alfonzo compartió el pasado 26 de julio en la plataforma virtual Kwai, donde en medio de insultos y con una actitud violenta hizo una contundente y polémica defensa de su decisión de no trabajar para vivir del cobro de los programas de asistencia estatales. “Voy a hablar de un video que me mandó todo el mundo, el de la señora que vive de los planes y que dice que le encanta que la gente labure y ella no laburar”, introdujo en su explicación.

Santi Maratea defendió los planes sociales y apuntó contra la beneficiaria viral Mariana Alfonzo

Acto seguido, afirmó que está a favor de este tipo de políticas sociales e hizo hincapié en la protagonista del hecho: “Les quiero decir que yo banco los planes. Sé que es polémico, deben querer que diga: ‘No los bancás, el kirchnerismo lo único que hace es generar gente como esta piba’. Ese discurso sirve, pero yo no estoy de acuerdo”.

En este sentido, cuestionó: “Esta señora, que es una vergüenza por cómo habla, no representa a todas las personas que los cobran”.

Para argumentar sus dichos, el creador de contenidos tomó de ejemplo a un chico que conoció hace tiempo y que también forma parte de los beneficiados. “Tobi es un chico que llamó a un programa de radio que tenía con Sofía Carmona y juntamos plata para pagarle un pasaje a los Estados Unidos porque se ganó una beca en una de las mejores universidades”, dijo.

“¿Todas las personas que reciben planes son como él, estudian idiomas y en el exterior?”, se preguntó luego Maratea para enseguida replicar: “No, pero tampoco son como estas señoras, que son el otro extremo”.

Asimismo, expresó que para él los planes sociales, si están bien aplicados, pueden ser útiles para que las personas salgan adelante. No obstante, antes de terminar con su descargo, se dirigió hacia aquellos que esperaban que tome otra reacción respecto de los programas estatales. “A los que me mandaban el video para que yo diga ‘mirá los kirchneristas lo que hacen’ y subirme a ese bondi, lamento decepcionarlos. No cuenten conmigo en este caso”, concluyó.

Hace algunos días, el mediático fue foco de escena luego de opinar sobre directamente contra la familia Kirchner. A través de la misma red social, dijo que se siente desesperanzado con el futuro de la Argentina y cuestionó el patrimonio del hijo de Néstor y Cristina.

“Cuando ya es evidente que son ladrones y que viven a costa de nuestra plata, pongo un ejemplo que me enteré ayer: Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, tiene declarado 400 millones de pesos. ¿Cómo los hizo?”, se preguntó en una parte del relato que compartió en las historias.

Santi Maratea lanzó un duro comentario contra los Kirchner

Por otro lado, subrayó: “Lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor. ¿La herencia de Néstor? Porque si la herencia es de Néstor, cuando se muere Néstor, el hijo hereda la plata, ¿por qué tenía tanta plata Néstor?”.

El influencer apuntó además que Máximo Kirchner no puede haber heredado toda la fortuna de su padre, ya que también están Cristina, y su otra hija, Florencia. “Entonces, ¿cómo hizo Néstor para tener más de mil millones de pesos? Porque, que yo sepa, Néstor nunca tuvo una empresa, nunca vendió un producto. ¿Cómo hizo? ¿Manejó bien la plata? ¿Compró tierras e hizo de eso más plata?”, consultó y aseveró: “Porque los kirchneristas odian a los terratenientes, odian a la gente que tiene campo, odian la gente que tiene casas y departamentos y vive del sector inmobiliario. Entonces, ¿cómo no les molesta que Néstor haya sido tan multimillonario y tan poderoso, cuando todos sus discursos se basan en que la gente poderosa y millonaria llegó a ese lugar a costa de cag… en los vulnerables?”.

Luego de cuestionar a los militantes kirchneristas, hacia el final del posteo dejó una contundente refelxión: “Un tipo que hereda 400 millones de pesos, ¿qué te puede enseñar de la vida? Sin embargo, es parte del Estado, trabaja ahí. Y si Máximo no heredó los 400 millones, que dé una charla TED. ¿Cómo hizo máximo Kirchner, siendo freelance para hacer 400 millones de pesos sin montar una empresa, sin vender un producto. ¡Qué dé 300 charlas TED! ¡Porque es increíble!”.