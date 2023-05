Miguel Ángel Pierri habló sobre la situación de Antonio Gasalla: “No le robaron”

escuchar

El exabogado de Antonio Gasalla, Miguel Angel Pierri, habló por primera vez y afirmó que nadie le “robó” al capocómico. En medio de la polémica por su estado de salud mental, surgieron rumores en torno a varios objetos que le habrían sustraído desde su domicilio. Si bien el primero en referirse a ello fue Marcelo Polino, ahora todo quedó desmentido.

El exabogado de Gasalla aseguró que no le robaron nada

En diálogo con Intrusos (América), Pierri contó que la familia de Gasalla lo acusaría de ser parte responsable de las pertenencias aparentemente sustraídas. “Yo no manejé, ni cuentas corrientes, ni cajas de ahorro, ni nada. Ni siquiera el efectivo pasó por mis manos”, insistió el exabogado del capocómico.

Según Pierri todo comenzó cuando Gasalla lo llamó porque las escrituras de su casa habían desaparecido. “Ahí nos pusimos en campaña y encontramos que Antonio tenía un tercer departamento que ni él recordaba, que tenía en la calle Juncal. Lo que yo he hecho fue preservar su patrimonio”, señaló. “Después estuvo el tema de los famosos muebles que le habían robado. Un día, su hermano, Carlos, me dijo: ‘Mire doctor, no es así, no le robaron nada. Los muebles los vendió Antonio’”, añadió.

Antonio Gasalla fue internado hace seis días Captura de pantalla

“Escuché en tu programa que alguien dijo: ‘le robaron hasta la computadora a Gasalla’. La computadora, Antonio se la regaló a su colaborador de toda la vida, que no voy a decir su nombre, pero se la dio para que escriba todas sus biografías”, apuntó Pierri. En ese instante, Maite Peñoñori lo interrumpió y confirmó: “Eso lo dijo Polino acá. Pero: ¿No te parece extraño que le regale a alguien una computadora si puede escribir sus memorias en la suya propia?”.

“Sé de lo que estás diciendo. Esa persona llamó a Polino y le dijo que tiene una de las computadoras”, completó Marcela Tauro, quien confirmó lo dicho por el exabogado de Gasalla. De esta manera, Pierri salió al cruce del círculo más cercano del capocómico y limpió su imagen ante los señalamientos en su contra.

Marcelo Polino y los presuntos robos a Antonio Gasalla

El origen de la polémica por las pertenencias de Antonio Gasalla surgió a mediados de abril, cuando Marcelo Polino habló sobre la salud mental del capocómico. Debido a ello, y a su avanzada edad, aseguró que habría sufrido engaños por parte de desconocidos.

En este marco, el periodista visitó Desayuno americano (América TV) y se refirió al tema. “Antonio está pasando un momento muy complicado de salud. Estamos con la familia muy cerca de él”, comenzó ante las preguntas de Pamela David y la mirada atenta de todos los integrantes del ciclo.

Marcelo Polino habló del estado de salud de Antonio Gasalla

“Él está teniendo unos problemas cognitivos desde hace ya dos años. Lo cuento porque me autorizó la familia”, agregó. Sobre su estado también agregó que hay un proceso judicial en marcha “para ver de qué manera se lo puede proteger”.

“Hay gente que se ha metido en su casa. Aprovechando que él no está bien, le han hecho firmar cosas. Hay una investigación que lleva un año y pico que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a buen término y cuidar el patrimonio de Antonio”, agregó. Según el testimonio del periodista, los robos incluyeron dinero, muebles y obras de arte. Esto generó revuelo y trastocó de manera directa a quien hoy es su exabogado Miguel Angel Pierri.

LA NACION