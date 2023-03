Santiago del Moro anunció que Coti entraría a la casa de Gran Hermano y estallaron los memes

escuchar

Este jueves, Santiago del Moro sorprendió a todos en El Debate (Telefe) cuando anunció que “Coti”, Alfa, Martina y Agustín ingresarían a la casa de Gran Hermano. Sin embargo, este título fue engañoso porque al final se trataron de saludos por parte de los exparticipantes a través de videos. No obstante, los memes en las redes sociales estallaron ante un posible reencuentro entre la correntina con Julieta y Romina.

Santiago del Moro se contactó con los participantes dentro de la casa y les adelantó que iban a tener visitas luego de la aparición de “Alfa”; sin embargo, todo se trató de “visitas a través de la pantalla”.

COTI MEO A LAS VÍBORAS EN VIVO 💀⚰️ pic.twitter.com/sUqgutvqX0 — god’s favorite (@enunacrisis) March 10, 2023

“Hoy no van a entrar por ahí, sino que van a entrar por acá”, explicó el conductor y luego les consultó a quién les gustaría ver. “Arranquemos con el primer saludito, esto es para ustedes, chicos”, señaló.

Una de las primeras en aparecer fue Coti, quien dejó su sello contra Julieta y Romina. “Para Romi y la princesa, quiero decirles que por lo visto les dolió mucho enterarse de que era un juego, de que no me pueden soltar dentro de la casa, así que no se preocupen por mí”. Luego dejaron sus mensajes “Cata”, Daniela, Ariel, Lucila, Agustín, Maxi y Juliana.

“Tranquila que lo menos que hago es estar preocupada por ella”, le dijo Julieta a Nacho luego de los primeros mensajes que se mostraron en vivo, con clara referencia a Coti.

En el momento en que Santiago del Moro anunció que la novia del Conejo volvería a la casa de Gran Hermano, se volvió trending topic en Twitter y los memes estallaron.

Coti destruyendo a Julieta después de entrar esta noche. pic.twitter.com/QeOf5fhHEX — Mar 💫 ~ Romina al 9009 (@BizcochitaChan) March 10, 2023

Hoy entra Coti y ya quiero ver las caras de ellas 😘 pic.twitter.com/JnYtz0UQdS — ROMINA AL 9009//Park banca a Coty y a Camila 🍌🧸 (@parklvscoty) March 10, 2023

Meme sobre Coti ante el anuncio de Santiago del Moro en Gran Hermano Captura: Twitter

