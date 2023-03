Gran Hermano: Romina contó la fuerte historia de vida de su tía trans y Marcos no pudo contener las lágrimas

escuchar

En el marco del 8 de marzo, fecha en la cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y en ese contexto se realizan jornadas de reflexión en todo el mundo, en la casa de Gran Hermano (Telefe) se les propuso a los participantes una actividad para rendir tributo a la fecha, en la que los cinco hermanitos hablaron de las mujeres más importantes de sus vidas. La emoción se apoderó del momento y Romina Uhrig abrió su corazón para hablar de una persona que la marcó. Al oírla, Marcos no pudo contener las lágrimas.

Reunidos en el living, los cinco participantes respondieron a la consigna de la autoridad de la casa, y contaron qué mujeres son importantes en su vida, además cada uno mencionó a aquella persona que admira más. Nacho conmemoró el rol que tuvo su madre -que murió en 2021- y también mencionó a su abuela como una persona fundamental en sus días.

Los participantes de GH conmemoraron el 8 de marzo (Captura video)

Por su parte, Camila mencionó a su mamá como una gran luchadora que día a día trabaja para estar donde está y ser el pilar de ella y sus hermanas. “Me lo tomo para mí porque me costó tanto en la agencia (de autos) de mi papá. Todo muy machista”, agregó al mencionar su experiencia personal al tener que trabajar en un rubro donde predominan los hombres.

Julieta alabó a su madre e indicó que la crio con gran valor por sus derechos y con la premisa de buscar ser respetada. “La admiro por los valores que tiene”, aseguró.

Cuando le tocó hablar a Romina, la exdiputada comenzó a hacerlo ya con una gran emoción que no pudo contener. En primer lugar, habló de su madre, quien crio a sus hijos sola y atravesó un duro momento al ser víctima de violencia de género por parte de una pareja, por lo que debieron mudarse de localidad. Fue en San Antonio de Padua, donde se instalaron junto a su tía Fabiana, la otra mujer que conmemoró en la charla.

“Era una chica trans y no me da vergüenza decirlo. Trabajó mucho tiempo en la calle para mantenernos a mis hermanos y a mí. Fue muy difícil para ella todo. Por eso nunca juzgo a las mujeres que se las rebuscan como pueden. Sin embargo, también mi tía falleció por trabajar en la calle, contagiándose con VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)”, relató la exdiputada con gran emoción. En ese entonces, sus compañeros se mostraron sumamente conmovidos, y Marcos no pudo contener las lágrimas.

Por último, Romina reflexionó con un emocionante llanto: “Nunca hay que bajar los brazos y sobre todo las mujeres, que siempre nos costó todo. Es lo que le voy a inculcar a mis tres hijas, que son las tres mujeres que amo con todo mi corazón, y no voy a dejar que les pase nada”.

