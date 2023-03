Filtran polémicos videos de Camila Lattanzio de Gran Hermano antes de entrar a la casa

escuchar

Camila Lattanzio ocupó el ojo de la tormenta este jueves y no por algún hecho dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), sino más bien con una serie de videos que grabó mucho antes de ingresar al reality y que compartió en sus redes sociales. En pocas horas se viralizó la personalidad previa de la concursante y despertó la polémica.

El polémico video de Camila Lattanzzio de Gran Hermano sobre el cuerpo ajeno

Actualmente la participante se convirtió en el grupo de los cinco, los cuales gracias al voto popular, aún permanecen dentro de la casa. Con el apoyo del afuera, Camila logró superar distintos vaivenes emocionales y a pesar de la soledad que enfrenta luego de la salida de Walter “Alfa” Santiago, la polémica que gira en torno a su pasado podría afectar el resto de su permanencia.

A través de su cuenta de TikTok @cami_lattanzio, la usuaria publicó diferentes videos con comentarios despectivos y controversiales que rápidamente sus seguidores dieron a conocer en las diferentes plataformas sociales. En especial, quienes salieron al cruce fueron los fans de Gran Hermano que apoyan a otros concursantes, como a Julieta Poggio, Marcos Ginocchio o Juan Ignacio Castañares, mejor conocido como Nacho.

Uno de los polémicos videos de Camila Lattanzzio por el que recibió el repudio de sus seguidores (Fuente: TikTok/@camila_lattanzzio)

“Tranqui, que yo no me cag… a trompadas con nadie. Le hablo a tu novio y te cag… la relación”; “Si me vas a cambiar que sea por una dama y no por una vieja que dan ganas de preguntarle cuánto cobra la noche”; “Cuando él es obeso y yo me como todo lo que aparezca”, son algunos de los comentarios que realizó Lattanzio y que recreó en videos de TikTok con un tono humorístico, pero que generó el rechazo de los usuarios.

En la sección de comentarios, sus seguidores no tardaron en reaccionar a este tipo de comportamientos y aseguraron que podría jugarle en contra a la hora de definir el próximo participante que abandonará Gran hermano el domingo 12 de marzo. “El domingo te vas vos”; “Camila al 9009″; “¿No era que no se habla de los cuerpos ajenos? “; “Después dicen que es Romina”; “¿Qué le pasa con los cuerpos de los demás?”, son algunos mensajes depositados contra Lattanzio.

Otra polémica que puso en el ojo de la tormenta a Camila y a Julieta

Nuevamente Camila Lattanzzio resonó entre los fanáticos de Gran Hermano (Telefe) este martes luego de un fuerte cruce que protagonizó con Julieta Poggio tras la visita de Walter “Alfa” Santiago. Con el asombro de la actriz por la manera en la que recibió al oriundo de Tigre, se despertó una intensa pelea y la producción actuó de inmediato.

Gran Hermano: La tajante decisión que tomó la producción tras la dura pelea entre Julieta y Camila

“No me molesta lo que me dijiste, Cami”, comenzó Julieta y agregó: “Sí quizás la actitud que tuviste como… cagándote de risa diciendo que ´vuelve Coti´, como contenta”. En su defensa, Camila replicó: “Yo me puse feliz porque vino Alfa”. Cada vez más molesta, la influencer insistió: “Eso está bien. Pero vos sabés que yo no terminé bien las cosas con Alfa ni con Coti, y que vos dijeras ´ay, vuelve Coti´ cagándote de risa… Y a mí no me da risa”.

De golpe y sin que llegaran a terminar la conversación, desde la producción cortaron bruscamente la transmisión y en pantalla apareció el estático logo de Gran Hermano, decisión que fue criticada por parte de la audiencia, quienes esperaban poder ver en vivo el desenlace de la discusión.

LA NACION