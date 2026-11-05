Santiago del Moro confirmó su nuevo proyecto en Telefe fuera de Gran Hermano: “Teníamos este secreto bajo siete llaves”

Santiago del Moro se prepara para afrontar un nuevo desafío en la televisión argentina. Después de varios días de rumores sobre su futuro en Telefe, el conductor decidió romper el silencio y confirmó que está trabajando en un nuevo programa de entretenimiento que llegará a la pantalla del canal en 2027. Se trata de una adaptación de un reconocido formato internacional que combina baile, competencia y figuras del espectáculo, y que promete convertirse en una de las grandes apuestas de la señal para el próximo año.

La noticia comenzó a circular en las últimas horas, cuando trascendió que Del Moro podría ponerse al frente de Bailando con Estrellas, la versión argentina de Dancing with the Stars, el exitoso programa creado por la BBC. Ante la repercusión que generó la información, el conductor aprovechó su espacio en El Club del Moro, por La 100, para aclarar los rumores y compartir algunos detalles del proyecto. “Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”, aseguró, entusiasmado con esta nueva etapa profesional.

Qué dijo Santiago del Moro sobre el nuevo programa que conducirá en Telefe

Durante su programa radial, Del Moro confirmó que la producción se encuentra en una etapa inicial, aunque ya está definido el formato que buscarán llevar a la televisión argentina. “Es el formato original de Dancing with the Stars de la BBC”, señaló. Además, adelantó qué tipo de participantes le gustaría convocar para la competencia: “La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”.

Santiago del Moro confirmó que conducirá otro reality además de Gran Hermano

Sin embargo, aclaró que todavía quedan numerosas cuestiones por resolver antes de su llegada a la pantalla. “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”, explicó. En ese sentido, pidió paciencia frente a las versiones que comenzaron a circular sobre los posibles integrantes del programa. “Si les digo ahora les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”, admitió.

El formato de Dancing with the Stars alcanzó una gran popularidad internacional gracias a su propuesta, que reúne a celebridades de diferentes ámbitos con bailarines profesionales. Cada pareja debe preparar coreografías de distintos estilos y presentarlas frente a un jurado especializado, que evalúa las actuaciones. A su vez, el público tiene un papel fundamental, ya que sus votos pueden influir en la continuidad de los concursantes.

El certamen tuvo adaptaciones en numerosos países, entre ellos Italia, donde Wanda Nara participó de Ballando con le Stelle y se consagró campeona, lo que demuestra el alcance internacional de la propuesta que ahora buscará instalarse en la Argentina.

Aunque todavía no se anunciaron fechas de estreno, participantes ni integrantes del jurado, las declaraciones del conductor permiten conocer los primeros detalles de una propuesta con la que Telefe buscará renovar su programación de entretenimiento durante 2027.