Quién es Licha Navarro, el exparticipante de Gran Hermano que será “susano” en la nueva temporada de Susana Giménez

Susana Giménez regresa a la televisión. Tras posponer su primer programa por la Cadena Nacional del presidente Javier Milei, la diva vuelve a las pantallas este domingo 22 de septiembre a partir de las 22 horas por el canal Telefe.

Este tan ansiado retorno de Susana a la televisión vendrá acompañado de muchísimas novedades que le darán un color totalmente diferente al de otras ediciones. Durante esta primera emisión, la conductora les hará una entrevista a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, integrantes de la selección argentina; por su parte, la artista María Becerra también estará presente en este retorno.

Lisandro Navarro acompañará a Susana Giménez en su rol de Susano

A su vez, dentro de los componentes históricos de este programa, Susana Giménez estará acompañada de dos Susanos, uno de ellos es el histórico Daniel Romero y el restante que tomará el rol protagónico será Lisandro Navarro, alias Licha, quien estuvo presente en la última edición del reality Gran Hermano (Telefe).

Quién es Lisandro Navarro

Lisandro Navarro tiene 34 años y es oriundo de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Desde el año 2010 se dedica al mundo de las finanzas y, complementariamente, estudió la licenciatura en marketing en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

Fanático de Boca Juniors y Taylor Swift, Licha deslumbró a los captadores de talento de Gran Hermano, quienes vieron en él un hombre seguro de sus convicciones, con un físico trabajado y un carácter preponderante que lo llevó a ser uno de los participantes con más liderazgo en la casa, donde chocó, de manera continúa, con Juliana “Furia” Scaglione.

Lisandro Navarro participó del reality Gran Hermano

“Soy una persona transparente, me considero muy simpático y muy dado. Tengo mis cosas malas, soy calentón a veces y me salta la mecha fácil, pero me sería muy sencillo hacer vínculos dentro de la casa”, explicó en un video de presentación antes de ser seleccionado como uno de los concursantes del reality show.

Tras quedar eliminado del concurso a manos de “Furia” Scaglione, Lisandro aprovechó la exposición mediática para darle un vuelco a su carrera. Con un cuerpo tonificado, Licha empezó a adentarse en el mundo del modelaje y contó con el apoyo importante de su novia, María de los Milagros Leveratto.

Con 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Licha fue seleccionado como uno de los integrantes del staff de Susana Giménez y asistirá a la reconocida conductora en su vuelta a la pantalla grande.

Los días previos al debut como Susano

Desde las 22 horas de este domingo, Susana Giménez estará escoltada por Daniel Giménez y Lisandro Navarro, la dupla de Susanos que la asistirán durante todo el programa.

Tras la oficialización, Lisandro Navarro visitó los estudios de La Peña de Morfi (Telefe) donde dialogó con Diego Leuco y Lizy Tagliani acerca de cómo fueron los días previos a su debut en una nueva faceta de su carrera profesional.

“Estuve hablando con Dani (Romero). Fue un apoyo constante, me dio consejos. Hablamos bastante durante estos días y me marcó que hay que estar atento y prestando atención a la producción”, aclaró el exparticipante de Gran Hermano.

Por su parte, en el stream de La Peña de Morfi, Navarro aseguró que dejó la conducción del programa de Los Bros para focalizarse en este desafío. Además, añadió que será la imagen de varias marcas de ropa importantes, lo que le dará aún más visibilidad durante este año.

